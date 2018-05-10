Определился соперник Бейбута Шуменова по титульному бою в Астане

34-летний казахстанец уже владел этим поясом, но из-за травмы был вынужден оставить бокс. Позже Шуменов объявил о возвращении в спорт и рассказал о желании снова стать чемпионом мира.

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Сейчас Шуменов занимает второе место среди претендентов в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уступая только временному чемпиону — французу армянского происхождения Арсену Гуламиряну (23−0, 15 КО), который тренируется под руководством Абеля Санчеса вместе с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

Что касается Алтункая, то он идет третьим в списке от WBA. Практически всю свою карьеру турецкий боксер провел в Германии. Был временным чемпионом по версии WBF: в 2012 году он победил итальянца Сальваторе Аиелло, у которого на момент поединка были только победы (29 выигрышей). Также Хизни владел интерконтинентальным поясом по версии GBC.

Бой Шуменова и Алтункая состоится 7 июля в Астане. Помимо этого, столица Казахстана примет еще одно крупное событие в профи-боксе — состоится Собрание Директората WBA, которое проходит дважды в год.