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14:43 (мск), источник: Р-Спорт

Устинов получил предложение провести бой с Паркером в августе в Новой Зеландии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Александр Устинов получил предложение в августе в Новой Зеландии провести бой с экс-чемпионом WBO в тяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером, заявил РИА Новости промоутер российского боксера Владимир Хрюнов.

Источник: РИА "Новости"

В активе 41-летнего Устинова 34 победы при двух поражениях, одно из которых боксер потерпел в своем последнем бою в ноябре прошлого года от немца Мануэля Чарра в бою за регулярный титул WBA в тяжелом весе.

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Паркер в марте единогласным решением судей в объединительном бою проиграл британцу Энтони Джошуа. Это неудача стала первой в карьере 26-летнего новозеландца, в активе которого 24 победы.

«По Александру Устинову мы получили предложение от Джозефа Паркера провести бой на первую или вторую неделю августа. У Александра есть опыт проведения боев в Новой Зеландии, он там разгромил Дэвида Туа (в ноябре 2013 года). Но у нас есть выбор, есть еще два интересных предложения, мы сейчас выбираем», — сказал Хрюнов по телефону.

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