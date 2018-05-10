Устинов получил предложение провести бой с Паркером в августе в Новой Зеландии

В активе 41-летнего Устинова 34 победы при двух поражениях, одно из которых боксер потерпел в своем последнем бою в ноябре прошлого года от немца Мануэля Чарра в бою за регулярный титул WBA в тяжелом весе.

«По Александру Устинову мы получили предложение от Джозефа Паркера провести бой на первую или вторую неделю августа. У Александра есть опыт проведения боев в Новой Зеландии, он там разгромил Дэвида Туа (в ноябре 2013 года). Но у нас есть выбор, есть еще два интересных предложения, мы сейчас выбираем», — сказал Хрюнов по телефону.