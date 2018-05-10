Хрюнов: Ведутся переговоры об участии Алояна в WBSS

В среду было объявлено, что во втором сезоне WBSS, который начнется в сентябре, будут соревноваться боксеры в трех весовых категориях. Официально пока была объявлена одна — легчайший вес, где будут выступать чемпион WBA Райан Бернетт, чемпион WBO Золани Тете и чемпион IBF Мэнни Родригес. Другие пять участников будут объявлены позднее. Алоян на профессиональном ринге одержал победы во всех четырех боях.