Хрюнов: Ведутся переговоры об участии Алояна в WBSS
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Василий
В среду было объявлено, что во втором сезоне WBSS, который начнется в сентябре, будут соревноваться боксеры в трех весовых категориях. Официально пока была объявлена одна — легчайший вес, где будут выступать чемпион WBA Райан Бернетт, чемпион WBO Золани Тете и чемпион IBF Мэнни Родригес. Другие пять участников будут объявлены позднее. Алоян на профессиональном ринге одержал победы во всех четырех боях.
«Пока еще идут переговоры по этому поводу», — по телефону сказал Хрюнов, отвечая на вопрос об участии Алояна в WBSS.
Также в среду издание ESPN сообщило, что турнир WBSS пройдет и в первом полусреднем весе, где участие примет и