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13:27 (мск), источник: Р-Спорт

Хрюнов: Ведутся переговоры об участии Алояна в WBSS

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Ведутся переговоры об участии обладателя пояса WBA International в легчайшем весе россиянина Михаила Алояна во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), заявил РИА Новости промоутер боксера Владимир Хрюнов.

Источник: РИА "Новости"

В среду было объявлено, что во втором сезоне WBSS, который начнется в сентябре, будут соревноваться боксеры в трех весовых категориях. Официально пока была объявлена одна — легчайший вес, где будут выступать чемпион WBA Райан Бернетт, чемпион WBO Золани Тете и чемпион IBF Мэнни Родригес. Другие пять участников будут объявлены позднее. Алоян на профессиональном ринге одержал победы во всех четырех боях.

«Пока еще идут переговоры по этому поводу», — по телефону сказал Хрюнов, отвечая на вопрос об участии Алояна в WBSS.

Также в среду издание ESPN сообщило, что турнир WBSS пройдет и в первом полусреднем весе, где участие примет и экс-чемпион IBF и IBO, а ныне обязательный претендент по линии WBA россиянин Эдуард Трояновский. Позднее боксер подтвердил РИА Новости факт предложения участвовать в WBSS.

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