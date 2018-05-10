«Хочу стать первой казашкой — чемпионкой мира!» Сатыбалдинова рассказала о титульном бое в Мексике

Одним из вариантов продолжения карьеры 30-летний казахстанки мог стать бой с 25-летней чемпионкой NABF в легком весе Селиной Барриос (3−0, 1 КО), но сторона американки отказалась от этого противостояния.

«Мой следующий бой состоится 11 мая за пояс чемпионки по версии WBF в весовой категории 135 фунтов. Мой промоутер хотел организовать бой с Барриос, но ее команда отказалась. Хотя, она выигрывала у Лизы Портер, соперницы, боем с которой я дебютировала среди профессионалов. Я смотрела бои Селины. Она неплохая, боксирует первым номером. Из трех побед одна у нее нокаутом», — поделилась Сатыбалдинова.

Добавим, что титул Всемирной боксерской федерации (WBF) не входит в число четырех «самых престижных», но в нем присутствуют практически все топовые исполнители. В среднем весе, где сильнейшими считаются Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин, чемпионом организации является аргентинец Диего Диас Галльярдо (22−5−1, 13 КО), а мексиканец с казахстанцем занимают первое и второе место в списке претендентов на титул.

«Бой в Мексике будет восьмираундовый. В первый раз так буду боксировать, но я готова. Только что провела контрольную тренировку. Завтра будем уже в Тихуане. Пройдем взвешивание. Самочувствие отличное, готова выиграть послезавтра пояс, а потом стать первой казашкой чемпионкой мира за всю историю профессионального бокса. И идти дальше, и завоевывать пояса.

Соперница моя из Мексики. Завтра на взвешивании ее встречу. У меня с соперниками проблема — многие отказываются со мной боксировать, — добавила Сатыбалдинова.

30-летняя казахстанская спортсменка будет боксировать за интернациональный пояс от WBF в легком весе. Чемпионкой мира в этом дивизионе является Николь Сабин Визнер из Германии (14−0, 6 КО).

«WBF — одна из крупнейших организаций в профессиональном боксе. После пятой победы смогут побороться за мировой пояс», — подытожила Аида.