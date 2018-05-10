Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Миранда Керр родила второго ребенка
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Словакия
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Норвегия
Канада
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
9.05
Севилья3
Реал2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
22«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
12:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу стать первой казашкой — чемпионкой мира!» Сатыбалдинова рассказала о титульном бое в Мексике

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (2−0−1) проведет титульный поединок в Мексике. Подробности поединка спортсменка рассказала в беседе с корреспондентом Vesti.kz.

Одним из вариантов продолжения карьеры 30-летний казахстанки мог стать бой с 25-летней чемпионкой NABF в легком весе Селиной Барриос (3−0, 1 КО), но сторона американки отказалась от этого противостояния.

«Мой следующий бой состоится 11 мая за пояс чемпионки по версии WBF в весовой категории 135 фунтов. Мой промоутер хотел организовать бой с Барриос, но ее команда отказалась. Хотя, она выигрывала у Лизы Портер, соперницы, боем с которой я дебютировала среди профессионалов. Я смотрела бои Селины. Она неплохая, боксирует первым номером. Из трех побед одна у нее нокаутом», — поделилась Сатыбалдинова.

Читайте также
Казахстанская девушка-боксер Сатыбалдинова следующий бой на профи-ринге проведет 28 апреля

Добавим, что титул Всемирной боксерской федерации (WBF) не входит в число четырех «самых престижных», но в нем присутствуют практически все топовые исполнители. В среднем весе, где сильнейшими считаются Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин, чемпионом организации является аргентинец Диего Диас Галльярдо (22−5−1, 13 КО), а мексиканец с казахстанцем занимают первое и второе место в списке претендентов на титул.

«Бой в Мексике будет восьмираундовый. В первый раз так буду боксировать, но я готова. Только что провела контрольную тренировку. Завтра будем уже в Тихуане. Пройдем взвешивание. Самочувствие отличное, готова выиграть послезавтра пояс, а потом стать первой казашкой чемпионкой мира за всю историю профессионального бокса. И идти дальше, и завоевывать пояса.

Соперница моя из Мексики. Завтра на взвешивании ее встречу. У меня с соперниками проблема — многие отказываются со мной боксировать, — добавила Сатыбалдинова.

30-летняя казахстанская спортсменка будет боксировать за интернациональный пояс от WBF в легком весе. Чемпионкой мира в этом дивизионе является Николь Сабин Визнер из Германии (14−0, 6 КО).

«WBF — одна из крупнейших организаций в профессиональном боксе. После пятой победы смогут побороться за мировой пояс», — подытожила Аида.

Напомним, отечественная боксерша Аида Сатыбалдинова провела среди профессионалов три поединка. Дебютировала она с ничьей с американкой Лизой Портер (1−1−2), а затем одержала две победы. По очкам побеждены мексиканка Аннет Пабелло и еще одна спортсменка из США — Кайлин Хансен.

Футболисту посоветовали больше заниматься сексом перед чемпионатом мира-2018
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Реал» по-прежнему претендует на голкипера «Ромы»
«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Юрист Манчини 11 мая обсудит с Фурсенко расторжение контракта
Тренер команды Чехии видит только сильные стороны в игре России
Газизов: «Уфа» готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»
Спорт-Экспресс
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь