Бой Ломаченко — Линарес покажут в прямом эфире в Казахстане

Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изготовила специальный «суперпояс» для победителя боя между Ломаченко и Линаресом. Пояса такого образца изготавливаются организацией для наиболее значительных поединков, в которых встречаются сильнейшие боксеры. В частности, в 2017 году такие пояса изготавливались для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.