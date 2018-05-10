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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Ломаченко — Линарес покажут в прямом эфире в Казахстане

12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом (44−3, 27 КО) из Венесуэлы и претендентом на его титул, чемпионом WBO в первом легком весе украинцем Василием Ломаченко (10−1, 8 КО).

В прямом эфире на территории Казахстана его покажет телеканал «Хабар».

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WBA изготовила специальный «суперпояс» для победителя боя Ломаченко — Линарес

Начало трансляции в 08:00 по времени Астаны утром 13 мая.

Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изготовила специальный «суперпояс» для победителя боя между Ломаченко и Линаресом. Пояса такого образца изготавливаются организацией для наиболее значительных поединков, в которых встречаются сильнейшие боксеры. В частности, в 2017 году такие пояса изготавливались для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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