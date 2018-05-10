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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Комментатор «Матч ТВ»: Самым красивым в бою Головкин — Мартиросян оказался «сувенирный» пояс WBC

Комментатор «Матч ТВ» Роман Гришин считает, что хваленое Big Drama Show в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) из Казахстана и американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 KO) не сложилось. Об этом сообщает Sportbox.ru.

— Big Drama Show не сложилось, — считает специалист. — Это был праздничный, выставочный бой, с красивым поясом, который Геннадию WBC вручил после победы. Как и ожидалось, мы увидели раннюю победу, хотя рассчитывали на четыре-пять раундов. Но Ванес рванул вперед и нарвался.

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Будущее Мартиросяна уже ясно. В среднем весе ему делать нечего. Два года не выступал, вышел на ринг, вроде и здоровье не потерял, и денег заработал, ну и молодец. Единственный вопрос после увиденного: «Почему Головкин не завершил нокаутами два предыдущих поединка?».

Похоже мнение придерживается его коллега Борис Скрипко, который считает, что исход боя между Головкиным и Мартиросяном был известен заранее.

Напомним, Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде. Их поединок состоялся утром 6 мая по времени Астаны на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

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