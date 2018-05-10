Комментатор «Матч ТВ»: Самым красивым в бою Головкин — Мартиросян оказался «сувенирный» пояс WBC

— Big Drama Show не сложилось, — считает специалист. — Это был праздничный, выставочный бой, с красивым поясом, который Геннадию WBC вручил после победы. Как и ожидалось, мы увидели раннюю победу, хотя рассчитывали на четыре-пять раундов. Но Ванес рванул вперед и нарвался.

Будущее Мартиросяна уже ясно. В среднем весе ему делать нечего. Два года не выступал, вышел на ринг, вроде и здоровье не потерял, и денег заработал, ну и молодец. Единственный вопрос после увиденного: «Почему Головкин не завершил нокаутами два предыдущих поединка?».

Похоже мнение придерживается его коллега Борис Скрипко, который считает, что исход боя между Головкиным и Мартиросяном был известен заранее.