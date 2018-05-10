Стала известна дата боя Ивана Дычко с нормальным соперником

— Следующий бой Ивана состоится 19 мая. Сейчас мы как раз из-за соперника немножко застряли.

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Нам предлагают, а мы хотим уже более-менее нормального оппонента — чисто такой небольшой тест провести, — сообщил представитель боксера.