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09:28 (мск), источник: Sports.kz

Стала известна дата боя Ивана Дычко с нормальным соперником

Как рассказал Sports.kz менеджер казахстанского боксера-профессионала Ивана Дычко (5−0, 5КО) Зия Алиев, двукратный призер Олимпийских Игр свой очередной поединок на профи ринге проведет уже в этом месяце.

— Следующий бой Ивана состоится 19 мая. Сейчас мы как раз из-за соперника немножко застряли.

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Нам предлагают, а мы хотим уже более-менее нормального оппонента — чисто такой небольшой тест провести, — сообщил представитель боксера.

Напомним, что в пятом поединке на профессиональном ринге казахстанский супертяжеловес победил американца Стивена Кирнона нокаутом в первом раунде, а сам вечер бокса прошел на арене Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США).

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