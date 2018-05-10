Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Стала известна дата боя Ивана Дычко с нормальным соперником
Как рассказал Sports.kz менеджер казахстанского
Как рассказал Sports.kz менеджер казахстанского
— Следующий бой Ивана состоится 19 мая. Сейчас мы как раз
Нам предлагают, а мы хотим уже
Напомним, что в пятом поединке на профессиональном ринге казахстанский супертяжеловес победил американца Стивена Кирнона нокаутом в первом раунде, а сам вечер бокса прошел на арене Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде (штат Флорида, США).