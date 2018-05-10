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09:25 (мск), источник: Sports.kz

Журналист оценил финансовые перспективы боя Головкин — Чарло

Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу придерживается мнения, что Геннадию Головкину в ближайшее время не будет выгодно биться со своим обязательным претендентом по линии WBC американцем Джермаллом Чарло, сообщает Sports.kz.

Обозреватель считает, что такой поединок пока что не является достаточно кассовым.

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«Поединок Головкина с Чарло прямо сейчас не привлечет большого внимания рядовых любителей бокса. Чарло не является большой звездой в США. С точки зрения признания имени он находится на том же уровне, что и Ванес Мартиросян. Бой Головкин — Чарло не будет транслироваться на HBO PPV и не принесет GGG много денег.

Головкин может заработать больше денег, 3−4 раза сражаясь с «Канело», чем если встретится с Чарло. Даже если публика устанет смотреть на противостояние Альвареса и Головкина, Геннадию это все равно принесет больше средств. Джермалл может повысить свою популярность, встретившись с Дэниэлом Джейкобсом, Сергеем Деревянченко, Билли Джо Сондерсом или Деметриусом Эндрейдом. Но навряд ли Чарло станет драться с кем-то из этих парней, — написал автор материала.

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