Журналист оценил финансовые перспективы боя Головкин — Чарло

Обозреватель считает, что такой поединок пока что не является достаточно кассовым.

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«Поединок Головкина с Чарло прямо сейчас не привлечет большого внимания рядовых любителей бокса. Чарло не является большой звездой в США. С точки зрения признания имени он находится на том же уровне, что и Ванес Мартиросян. Бой Головкин — Чарло не будет транслироваться на HBO PPV и не принесет GGG много денег.