Журналист оценил финансовые перспективы боя Головкин — Чарло

Обозреватель считает, что такой поединок пока что не является достаточно кассовым.
«Поединок Головкина с Чарло прямо сейчас не привлечет большого внимания рядовых любителей бокса. Чарло не является большой звездой в США. С точки зрения признания имени он находится на том же уровне, что и Ванес Мартиросян. Бой Головкин — Чарло не будет транслироваться на HBO PPV и не принесет GGG много денег.
Головкин может заработать больше денег, 3−4 раза сражаясь с «Канело», чем если встретится с Чарло. Даже если публика устанет смотреть на противостояние Альвареса и Головкина, Геннадию это все равно принесет больше средств. Джермалл может повысить свою популярность, встретившись с Дэниэлом Джейкобсом, Сергеем Деревянченко, Билли Джо Сондерсом или Деметриусом Эндрейдом. Но навряд ли Чарло станет драться с кем-то из этих парней, — написал автор материала.