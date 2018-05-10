WBA изготовила специальный «суперпояс» для победителя боя Ломаченко — Линарес

Как отмечает AllBoxing.ru, пояса такого образца изготавливаются организацией для наиболее значительных поединков, в которых встречаются сильнейшие боксеры. В частности, в 2017 году такие пояса изготавливались для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Поединок между Ломаченко и Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке (США). При этом украинец, являющийся действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, поднимется на категорию, чтобы оспорить принадлежащий венесуэльцу титул чемпиона WBA в легком весе.