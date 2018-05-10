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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

WBA изготовила специальный «суперпояс» для победителя боя Ломаченко — Линарес

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изготовила специальный «суперпояс» для победителя боя между украинцем Василием Ломаченко (10−1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44−3, 27 КО) из Венесуэлы.

Как отмечает AllBoxing.ru, пояса такого образца изготавливаются организацией для наиболее значительных поединков, в которых встречаются сильнейшие боксеры. В частности, в 2017 году такие пояса изготавливались для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также для боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Поединок между Ломаченко и Линаресом состоится 12 мая в Нью-Йорке (США). При этом украинец, являющийся действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, поднимется на категорию, чтобы оспорить принадлежащий венесуэльцу титул чемпиона WBA в легком весе.

В случае успеха у Ломаченко будет дней дней, чтобы решить, какой титул оставить во владении. Об этом заявил президент WBO Франсиско «Пако» Валкарсель.

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