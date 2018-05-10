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09:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Просто он где-то облажался». Обязательный претендент Головкина заступился за «Канело» из-за допинга

«Временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в беседе с The Ring поделился мнением о ситуации с допинг-скандалом вокруг мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

«Если честно, я не считаю “Канело” читером. Он моего возраста, просто в его лагере что-то пошло не так. Но в то же время, он слишком большой профессионал и зарабатывает слишком большие деньги, чтобы совершать такие ошибки. Я не думаю, что он по-настоящему обманывал, делая это преднамеренно. Просто он где-то облажался», — сказал Чарло.

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Напомним, 5 мая «Канело» должен был провести реванш с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) там, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили.

В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.

Что касается Чарло, то он 21 апреля Чарло нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26−2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После победы Джермалл бросил вызов чемпиону.

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