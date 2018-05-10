«Просто он где-то облажался». Обязательный претендент Головкина заступился за «Канело» из-за допинга
«Временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в беседе с The Ring поделился мнением о ситуации с
«Временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в беседе с The Ring поделился мнением о ситуации с
«Если честно, я не считаю “Канело” читером. Он моего возраста, просто в его лагере
Напомним, 5 мая «Канело» должен был провести реванш с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) там, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену
В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.
Что касается Чарло, то он 21 апреля Чарло нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго