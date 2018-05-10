«Просто он где-то облажался». Обязательный претендент Головкина заступился за «Канело» из-за допинга

«Если честно, я не считаю “Канело” читером. Он моего возраста, просто в его лагере что-то пошло не так. Но в то же время, он слишком большой профессионал и зарабатывает слишком большие деньги, чтобы совершать такие ошибки. Я не думаю, что он по-настоящему обманывал, делая это преднамеренно. Просто он где-то облажался», — сказал Чарло.

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Напомним, 5 мая «Канело» должен был провести реванш с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) там, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой вничью, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако мексиканца дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб, а бой с казахстанцем отменили.

В срочном порядке GGG подобрали замену на эту же дату, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) — в оппоненты достался Ванес Мартиросян. Головкин нокаутировал претендента во втором раунде, нанеся тому первое досрочное поражение в карьере.