Головкин потроллил «Канело» на фоне Мартиросяна

«Ничего пока не подписано (на реванш с “Канело”), посмотрим, как все будет. Геннадий вернулся к серии нокаутов. У него было 23 нокаута кряду. Головкин сказал, что Ванес за два раунда бился больше, чем “Канело” за 12. Мы побили рекорд StubHub по посещаемости и по доходу», — сказал Леффлер в беседе с Villainfy Media.