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08:45 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин потроллил «Канело» на фоне Мартиросяна

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) остался впечатлен тем, как американец Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO) провел бой с ним. Об этом рассказал промоутер казахстанского боксера Том Леффлер.

«Ничего пока не подписано (на реванш с “Канело”), посмотрим, как все будет. Геннадий вернулся к серии нокаутов. У него было 23 нокаута кряду. Головкин сказал, что Ванес за два раунда бился больше, чем “Канело” за 12. Мы побили рекорд StubHub по посещаемости и по доходу», — сказал Леффлер в беседе с Villainfy Media.

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Ранее сам Мартиросян объяснил, почему два его предшественника («Канело» и Джейкобс) в отличие от него сумели пройти всю дистанцию против Головкина. Казахстанец нокаутировал претендента во втором раунде.

Напомним, Ванес заменил как раз «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который должен был 5 мая в Лас-Вегасе провести реванш с Головкиным. Но мексиканец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован, а бой с казахстанцем отменен.

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