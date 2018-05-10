Головкин потроллил «Канело» на фоне Мартиросяна

«Ничего пока не подписано (на реванш с “Канело”), посмотрим, как все будет. Геннадий вернулся к серии нокаутов. У него было 23 нокаута кряду. Головкин сказал, что Ванес за два раунда бился больше, чем “Канело” за 12. Мы побили рекорд StubHub по посещаемости и по доходу», — сказал Леффлер в беседе с Villainfy Media.
Ранее сам Мартиросян объяснил, почему два его предшественника («Канело» и Джейкобс) в отличие от него сумели пройти всю дистанцию против Головкина. Казахстанец нокаутировал претендента во втором раунде.
Напомним, Ванес заменил как раз «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который должен был 5 мая в Лас-Вегасе провести реванш с Головкиным. Но мексиканец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован, а бой с казахстанцем отменен.