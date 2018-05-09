Чарло обозначил слабости в стиле Головкина и свою стратегию на бой с ним

Напомним, 21 апреля Чарло нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26−2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После победы Джермалл бросил вызов чемпиону.

— Что ты отметил в стиле Геннадия и согласен ли ты с мнением, что он должен устроить зарубу, чтобы побеждать досрочно?

— Против каждого бойца высокого уровня нужен свой план на бой. Так уж все устроено. Я имею ввиду, что нужно подстраиваться… похоже, Головкин набирает обороты по мере того, как бой затягивается. Я заметил, что он очень вяло начинает поединок. В начале он уязвим и пропускает удары. Я тоже стартую аккуратно. Я, как бы это сказать, готов к обострению, понимаете? Я готов просто выбрасывать удары, а не придерживаться какой-то умной тактики.

В некоторых боях Головкин не показал тактику. Знаете, против «Канело» он был тактиком до тех пор, пока не осознал, что проигрывает, ну или почувствовал, что это так. И тогда он начал торопиться и давить, понимаете? Мне кажется, именно из-за этого все и закончилось ничьей.

— Каким видишь свой бой против Головкина?

— Фанаты верят, что наш бой может состояться, так что и я не исключаю, что однажды мы можем сразиться. Так же, как люди говорили, что я должен подраться с Джей-Роком, а затем я с ним подрался…

Я должен помериться силами с Геннадием. Ради Америки, ради всего, что мне дорого! Ради всех, кто меня поддерживает! Я должен сразиться с ним. Я обязан это сделать. Чтобы доказать, что я один из лучших, я должен получить этот бой.