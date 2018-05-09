Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган жестко ответил Макрону насчет России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Как Вторая мировая повлияла на моду
Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Авангард К
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швейцария3
Беларусь2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Германия4
Южная Корея0
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Вильярреал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Дания
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Реал
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
18:55 (мск), источник: ТАСС

Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии пройдет в трех весовых категориях

ТАСС, 9 мая. Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет в трех весовых категориях, на данный момент известна только одна из них — до 53,52 кг. Об этом на пресс-конференции сообщил один из со-промоутеров турнира Калле Зауэрленд.

В турнире бойцов легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) примут участие чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Райан Бернетт из Северной Ирландии, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пуэрториканец Мэнни Родригес и обладатель титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Золани Тете из ЮАР. Имена оставшихся пяти участников турнира будут объявлены позднее.

Также во втором сезоне за Кубок Мохаммеда Али будут сражаться боксеры двух других весовых категорий. Какие именно весовые категории и имена спортсменов будут объявлены в течение нескольких недель.

Всемирная боксерская суперсерия — новый турнир, который будет проводиться ежегодно среди профессиональных боксеров. В первом сезоне восемь боксеров в двух весовых категориях (76,2 кг и 90,7 кг) провели поединки по системе плей-офф начиная с четвертьфиналов. Победитель получит специальный трофей — Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн. Общий призовой фонд турнира составляет $50 млн.

Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года. В финале турнира в весовой категории до 76,2 кг 8 июля в Лондоне встретятся британцы Каллум Смит и Джордж Гроувз. В весовой категории до 90,71 кг в решающем бою сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, дата и место проведения финального поединка пока не определены, изначально он должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии.

 Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
День Победы в Волгограде: «Авангард» и «Тосно» разыграют Кубок России по футболу
Российский штангист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Спорт-Экспресс
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь