Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии пройдет в трех весовых категориях
ТАСС, 9 мая. Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет в трех весовых категориях, на данный момент известна только одна из них — до 53,52 кг. Об этом на
ТАСС, 9 мая. Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет в трех весовых категориях, на данный момент известна только одна из них — до 53,52 кг. Об этом на
В турнире бойцов легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) примут участие чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Райан Бернетт из Северной Ирландии, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пуэрториканец Мэнни Родригес и обладатель титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Золани Тете из ЮАР. Имена оставшихся пяти участников турнира будут объявлены позднее.
Также во втором сезоне за Кубок Мохаммеда Али будут сражаться боксеры двух других весовых категорий. Какие именно весовые категории и имена спортсменов будут объявлены в течение нескольких недель.
Всемирная боксерская суперсерия — новый турнир, который будет проводиться ежегодно среди профессиональных боксеров. В первом сезоне восемь боксеров в двух весовых категориях (76,2 кг и 90,7 кг) провели поединки по системе
Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года. В финале турнира в весовой категории до 76,2 кг 8 июля в Лондоне встретятся британцы Каллум Смит и Джордж Гроувз. В весовой категории до 90,71 кг в решающем бою сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, дата и место проведения финального поединка пока не определены, изначально он должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии.