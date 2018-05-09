Второй сезон Всемирной боксерской суперсерии пройдет в трех весовых категориях

В турнире бойцов легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) примут участие чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Райан Бернетт из Северной Ирландии, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пуэрториканец Мэнни Родригес и обладатель титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Золани Тете из ЮАР. Имена оставшихся пяти участников турнира будут объявлены позднее.

Также во втором сезоне за Кубок Мохаммеда Али будут сражаться боксеры двух других весовых категорий. Какие именно весовые категории и имена спортсменов будут объявлены в течение нескольких недель.

Всемирная боксерская суперсерия — новый турнир, который будет проводиться ежегодно среди профессиональных боксеров. В первом сезоне восемь боксеров в двух весовых категориях (76,2 кг и 90,7 кг) провели поединки по системе плей-офф начиная с четвертьфиналов. Победитель получит специальный трофей — Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн. Общий призовой фонд турнира составляет $50 млн.