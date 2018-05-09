Том Леффлер о новых достижениях Головкина: Рекорд Хопкинса — это только начало

5 мая на арене Stub Hub Center в Карсоне (Калифорния, США) Головкин победил американизированного армянина Ванеса Мартиросяна нокаутом во втором раунде. Этот успех позволил казахстанцу повторить многолетний рекорд Бернарда Хопкинса по числу успешных защит титула в среднем весе (на счету обоих по 20 победных боев в статусе чемпиона).

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Головкину также покорились еще несколько достижений, о чем рассказал его промоутер Том Леффлер.

«Геннадий продолжает бить рекорды и это не только достижение Бернарда Хопкинса по числe защит титула. Хотя Головкину потребовалось два года для достижения этой цели.

В свой послужной список Геннадий добавил еще два рекорда StubHub Center. Это рекорд посещаемости боксерских мероприятий на этой арене, который он установил в 2014 году в бою против Марко Рубио, и продажи товаров во время шоу. Это делает Головкин обладателем тройной короны StubHub Center.

Помимо StubHub Center Геннадий распродал одни из самых знаковых арен, включая The Forum, Madison Square Garden и O2 Arena. Можете не сомневаться, это только начало. Геннадий готов вернуться на ринг так как скоро, как это может быть запланировано, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.