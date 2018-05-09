Ванес Мартиросян: Головкин — машина

«Дэниел Джейкобс и Сауль Альварес прошли с Геннадием Головкиным полную дистанцию, потому что не вышли на ринг ради победы, а просто хотели продержаться все двенадцать раундов. Они просто захотели доказать всем, что могут сделать это. Дэнни сделал действительно хорошую работу, а вот “Канело” откровенно бегал от Головкина. Если бы он оставался фронтально перед GGG, наверняка оказался бы в нокауте. Этот парень бьет вас, как летящий на огромной скорости поезд, вы не можете остановить его, потому что Головкин — машина», — приводит слова Мартиросяна fightnews.info.