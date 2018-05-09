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13:07 (мск), источник: Prosports.kz

Ванес Мартиросян: Головкин — машина

Американский боксер Ванес Мартиросян не сумел ничего противопоставить чемпиону мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину и оказался в глубоком нокауте уже во втором раунде, сообщает Prosports.kz.

Источник: Reuters

Причина такого фатального поражения довольно банальна, Ванес решил драться с GGG, а не боксировать, как это делал Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс, за что моментально поплатился.

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«Дэниел Джейкобс и Сауль Альварес прошли с Геннадием Головкиным полную дистанцию, потому что не вышли на ринг ради победы, а просто хотели продержаться все двенадцать раундов. Они просто захотели доказать всем, что могут сделать это. Дэнни сделал действительно хорошую работу, а вот “Канело” откровенно бегал от Головкина. Если бы он оставался фронтально перед GGG, наверняка оказался бы в нокауте. Этот парень бьет вас, как летящий на огромной скорости поезд, вы не можете остановить его, потому что Головкин — машина», — приводит слова Мартиросяна fightnews.info.

Напомним, что Дэниел Джейкобс стал первым боксером, который прошел полную дистанцию боя с Геннадием Головкиным, проиграв единогласным решением судей.

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