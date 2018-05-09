Владимир Кличко: Использование допинга — предательство самой философии спорта

«Тут было много и дыма, и огня. Если мы оглянемся назад, то увидим, что многие всеми любимые спортсмены использовали допинг. При этом они представляли определённые страны. Конечно, такое происходило со спортсменами из многих государств, но я говорю о тенденциях, о некой системе, а не о разовых случаях.

Использование допинга — это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта. Спорт — это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.

Ведь это конкуренция между странами за место в первой пятёрке или десятке в олимпийском зачёте. Каждая страна хочет произвести впечатление, хочет выступить достойно. И спортсмены в данном случае представляют государства. Чем больше медалей, тем лучше страна. Есть разные виды спорта. Возьмём, к примеру, бег. Да, вы показали в беге лучший результат посредством допинга. Ну хорошо. Рано или поздно вас поймают на использовании допинга.



В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе всё может закончиться трагедией.