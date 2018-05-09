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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Тренирующийся с Головкиным небитый американец выступит во втором сезоне WBSS

Стали известны новые участники второго сезона популярного турнира Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), которые пройдут в первом полусреднем и легчайшем весовых дивизионах. Об этом пишет vRINGe.com.

Ранее в числе участников турнира в первом полусреднем весе упоминались следующие боксеры: «временный» чемпион WBC Риджис Прогрейс (21−0, 18 КО) из США, шведский проспект Энтони Йигит (21−0−1, 7 КО), чемпион WBA Кирилл Релих (22−2, 19 КО) из Беларуси, российский ветеран, экс-чемпион Эдуард Трояновский (27−1, 24 КО) и белорусский проспект Иван Баранчик (18−0, 11 КО).

Предположительно, последнее место в турнире получит победитель поединка за вакантный титул WBO британец Терри Флэнеган (33−0, 13 КО) или американец Морис Хукер (23−0−3, 16 КО) — их бой состоится 9 июня в Манчестере (Великобритания).

По данным Ring TV, также во втором сезоне WBSS выступят топ-проспект первого полусреднего веса шотландец Джош Тейлор (12−0, 11 КО) и легковес из США Райан Мартин (22−0, 12 КО).

Турнир в легчайшем весе, как ожидается, соберёт по меньшей мере троих чемпионов мира. Это: 30-летний чемпион WBO Золани Тете (27−3, 21 КО) из ЮАР; 26-летний чемпион WBA Райан Барнетт (19−0, 9 КО) из Северной Ирландии; 24-летний чемпион IBF Эммануэль Родригес (18−0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

Отметим, что дела Мартина ведет компания 360 Boxing Promotions, которую основал Том Леффлер — промоутер Головкина. Американец тренируется с GGG в одном зале под руководством Абеля Санчеса. Мартин выступал в андеркарте боев Головкина с Дэниэлом Джейкобсом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, а также против Ванеса Мартиросяна.

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