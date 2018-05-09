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08:47 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» vs Джейкобс. СМИ сравнили двух экс-соперников Головкина

Редактор журнала The Ring Дуглас Фишер поделился мнением о Дэниэле Джейкобсе (34−2, 29 КО) и Сауле Альваресе (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Отметим, что с двумя этими боксерами в прошлом году дрался казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — Джейкобса он победил единогласным решением судей, а поединок с «Канело» завершился ничьей. «Думаю, размер, атлетизм и мобильный стиль бокса Джейкобса — всё это неудобно для “Канело”. Но версия “Канело”, которая дралась с GGG, лучше версии Джейкобса, которая дралась против Луиса Ариаса и Мацея Сулецки. Тем не менее я поставлю на Джейкобса, который дрался с Головкиным, чем на “Канело”, который дрался с Головкиным. Думаю, “Чудо-человек” выиграет по очкам — конкурентным, но единогласным решением, либо раздельным решением или большинством голосов, если бой пройдет в Вегасе», — считает Фишер.

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