«Канело» vs Джейкобс. СМИ сравнили двух экс-соперников Головкина

Отметим, что с двумя этими боксерами в прошлом году дрался казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — Джейкобса он победил единогласным решением судей, а поединок с «Канело» завершился ничьей. «Думаю, размер, атлетизм и мобильный стиль бокса Джейкобса — всё это неудобно для “Канело”. Но версия “Канело”, которая дралась с GGG, лучше версии Джейкобса, которая дралась против Луиса Ариаса и Мацея Сулецки. Тем не менее я поставлю на Джейкобса, который дрался с Головкиным, чем на “Канело”, который дрался с Головкиным. Думаю, “Чудо-человек” выиграет по очкам — конкурентным, но единогласным решением, либо раздельным решением или большинством голосов, если бой пройдет в Вегасе», — считает Фишер.