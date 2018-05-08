Головкин последним боем установил еще один рекорд
Бой Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО) отметился рекордными цифрами не только на телеканале HBO, сообщает Sports.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Бой Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО) отметился рекордными цифрами не только на телеканале HBO, сообщает Sports.kz.
По информации Los Angeles Times, телеаудитория оказалась даже выше, чем у топового боя на телеканале ESPN в этом году: титульный поединок между чемпионом WBO в полулегком весе Оскаром Вальдесом (24−0, 19 КО) и Скоттом Куиггом (34−2−2, 25 КО) в марте посмотрело 1,1 миллиона телезрителей.
Напомним, цифры боя Головкин — Мартиросян — 1,24 миллиона телезрителей (пик — 1,361 миллиона). Это лучший показатель на HBO (не PPV) со времен боя Головкина с Домиником Уэйдом в 2016 году. Тот поединок состоялся на арене Forum в Инглвуде (штат Калифорния, США) и также завершился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.