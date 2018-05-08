Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Чехия4
Швейцария4
Футбол. Зарубежный
21:45
Суонси0
Саутгемптон1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия7
Норвегия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Австрия2
Словакия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея0
Латвия5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
9.05
Швейцария
Беларусь
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Возвращение Дзюбы. Все интриги в предварительном составе сборной
Какой язык учить Иньесте? Где продолжит карьеру легенда «Барсы»
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
22«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
18Как Каррера Карпина переиграл
23:27 (мск), источник: Sports.kz

Головкин последним боем установил еще один рекорд

Бой Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) с Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО) отметился рекордными цифрами не только на телеканале HBO, сообщает Sports.kz.

По информации Los Angeles Times, телеаудитория оказалась даже выше, чем у топового боя на телеканале ESPN в этом году: титульный поединок между чемпионом WBO в полулегком весе Оскаром Вальдесом (24−0, 19 КО) и Скоттом Куиггом (34−2−2, 25 КО) в марте посмотрело 1,1 миллиона телезрителей.

Напомним, цифры боя Головкин — Мартиросян — 1,24 миллиона телезрителей (пик — 1,361 миллиона). Это лучший показатель на HBO (не PPV) со времен боя Головкина с Домиником Уэйдом в 2016 году. Тот поединок состоялся на арене Forum в Инглвуде (штат Калифорния, США) и также завершился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

«Он почти не человек!». Экс-соперник Головкина сделал дерзкий прогноз на бой с Сондерсом
10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было
Сборная Словакии поднялась на 4-е место в группе России на ЧМХ
Возвращение Дзюбы. Все интриги в предварительном составе сборной
«Барселона» готова выкупить у «Атлетико» Гризманна за €100 млн
Семин: Хорошо, что проиграли «Амкару»
Сборная Латвии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМХ-2018
«Бавария» презентовала домашнюю форму на следующий сезон (фото)
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь