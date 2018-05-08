Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Головкин заставил нервничать легендарного Хопкинса
Легендарный боксер Бернард Хопкинс
Легендарный боксер Бернард Хопкинс
Напомним, победа над Ванесом Мартиросяном стала для Головкина двадцатой успешной защитой титулов чемпиона мира в среднем весе. Таким образом, казахстанский боксер повторил рекорд Хопкинса, который тот установил в период с 1995 по 2005 год.
Хопкинс опубликовал пост в Instagram, в котором без лишних слов сравнил на картинке своих соперников и оппонентов Головкина. Так, в список «значимых побед в титульных защитах в среднем весе» американец включил бои с Гленом Джонсоном, Китом Холмсом, Феликсом Тринидадом, Уильямом Джоппи и Оскаром де ла Хойей. Головкину же из важных победных поединков он отдал лишь бои с Давидом Лемье и Дэниэлом Джейкобсом.