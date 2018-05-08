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22:25 (мск), источник: Sports.kz

Головкин заставил нервничать легендарного Хопкинса

Легендарный боксер Бернард Хопкинс по-прежнему убежден, что у Геннадия Головкина оппозиция в титульных защитах была куда проще, чем в его эпоху, сообщает Sports.kz.

Напомним, победа над Ванесом Мартиросяном стала для Головкина двадцатой успешной защитой титулов чемпиона мира в среднем весе. Таким образом, казахстанский боксер повторил рекорд Хопкинса, который тот установил в период с 1995 по 2005 год.

Хопкинс опубликовал пост в Instagram, в котором без лишних слов сравнил на картинке своих соперников и оппонентов Головкина. Так, в список «значимых побед в титульных защитах в среднем весе» американец включил бои с Гленом Джонсоном, Китом Холмсом, Феликсом Тринидадом, Уильямом Джоппи и Оскаром де ла Хойей. Головкину же из важных победных поединков он отдал лишь бои с Давидом Лемье и Дэниэлом Джейкобсом.

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