Комментатор «Матч ТВ» объяснил, почему Головкин не нокаутировал Альвареса

— Исход боя был известен заранее. Врядли ли кто-то сомневался в том, что у Головкина возникнут проблемы. Они и не возникли. Правда, в конце первого раунда Головкин пропустил совершенно ненужный удар. Но это Геннадия только раззадорило. Ванес пошел вперед, но не буди лихо пока оно тихо. Что вообще можно говорить об этом поединке? Почему Головкин не завершил нокаутами два предыдущих поединка? Да потому что Дэниел Джейкобс и Сауль Альварес — соперники абсолютно другого уровня. И это было ясно изначально. Скрипко считает, что Головкин нуждается в соперниках определенного уровня.— 36-летний Головкин не молодеет, — отмечает Скрипко. — Поэтому нужно прикладывать минимум усилий для поддержания хотя бы нынешнего уровня. А с учетом предстоящего боя с Альваресом Геннадию вообще нужно превосходить себя. Одним словом, вопросов куча, а этот бой не дал ответ ни на один из них и был абсолютно предсказуемым.