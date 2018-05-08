Хрюнов рассказал о планах боксеров Власова, Алояна, Файфера, Устинова и Чудинова

Власов в своем последнем бою в феврале победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу в бою за титул WBC Silver. Также россиянин, в активе которого 42 победы и два поражения, владеет поясом WBA International. По словам Хрюнова, соперником россиянина должен стать француз армянского происхождения Арсен Гуламирян (победы во всех 23 боях), который располагается на первой строчке рейтинга WBA. Полноценным чемпионом WBA является россиянин Мурат Гассиев, а Денис Лебедев находится в статусе «чемпиона в отпуске».

«Мы планируем, что в сентябре-октябре Максим Власов проведет бой с Гуламиряном за регулярный титул WBA. Мы уже начали переговоры», — сказал Хрюнов по телефону.

Алоян проведет бой в сентября в Кемерово

Чудинов и Алоян в феврале в Сочи в своих последних поединках провели успешные защиты поясов WBA International во втором среднем весе и в легчайшем весе соответственно. «Мы планируем бой Миши на сентябрь в Кемерово, это будет защита титула. По соперникам ведутся переговоры», — отметил Хрюнов.

«В связи с тем, что Федор сейчас на первой строчке рейтинга WBA, мы ждем решения организации, чтобы ему назначили отборочный бой или бой за временный титул. Это, скорее всего, будет 22 июля в рамках Дня бокса. Федор уже сказал сам, что он едет к (американскому тренеру) Абелю Санчесу. Думаю, оставшаяся половина года будет временем триумфа Федора Чудинова», — продолжил промоутер.

Файфер выйдет на ринг 9 июня в Краснодаре

Устинов, которому в декабре исполнится 42 года, в своем последнем поединке в ноябре 2017-го проиграл немцу Мануэлю Чарру в бою за регулярный пояс WBA в тяжелом весе. «По Устинову мы получили предложение об участии в отборочном бою по версии WBO. Думаю, за неделю мы подпишем контракт и все объявим», — заметил Хрюнов. Первую строчку рейтинга WBO занимает россиянин Александр Поветкин.

Файфер занимает наивысшую строчку в рейтинге IBF в первом тяжелом весе — вторую. Чемпионом по этой версии является Гассиев. «Руслан Файфер проведет свой бой 9 июня в Краснодаре. У него сейчас прошли значительные изменения, связанные с его подготовкой, о которых мы объявим на следующей неделе», — сказал Хрюнов.