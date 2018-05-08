Озвучен рекордный рейтинг боя Головкин — Мартиросян на HBO

Поединок завершился ожидаемым нокаутом в исполнении GGG во втором раунде, когда казахстанец провел впечатляющую серию ударов. Таким образом, у Головкина теперь 38 побед на профессиональном ринге, а также он достиг исторический рекорд по защитам титулов, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу, у обоих теперь их по 20-ть.
Официальная группа GGG ВКонтакте сообщила информацию о рейтинге боя: «Бой Геннадия Головкина против Ванеса Мартиросяна на канале НВО показал самый высокий рейтинг премиального кабельного телевидения в этом году, в среднем 1,24 миллиона зрителей и с пиком 1,361 миллиона».
Ожидается, что в сентябре Головкин проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом.