Озвучен рекордный рейтинг боя Головкин — Мартиросян на HBO

Поединок завершился ожидаемым нокаутом в исполнении GGG во втором раунде, когда казахстанец провел впечатляющую серию ударов. Таким образом, у Головкина теперь 38 побед на профессиональном ринге, а также он достиг исторический рекорд по защитам титулов, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу, у обоих теперь их по 20-ть.