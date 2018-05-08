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19:22 (мск), источник: Sports.kz

Озвучен рекордный рейтинг боя Головкин — Мартиросян на HBO

5 мая казахстанский боксер Геннадий Головкин провел свой 39-й бой на профессиональном ринге против американца Ванеса Мартиросяна, пишет Sports.kz.

Поединок завершился ожидаемым нокаутом в исполнении GGG во втором раунде, когда казахстанец провел впечатляющую серию ударов. Таким образом, у Головкина теперь 38 побед на профессиональном ринге, а также он достиг исторический рекорд по защитам титулов, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу, у обоих теперь их по 20-ть.

Официальная группа GGG ВКонтакте сообщила информацию о рейтинге боя: «Бой Геннадия Головкина против Ванеса Мартиросяна на канале НВО показал самый высокий рейтинг премиального кабельного телевидения в этом году, в среднем 1,24 миллиона зрителей и с пиком 1,361 миллиона».

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Ожидается, что в сентябре Головкин проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

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