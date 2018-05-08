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19:10 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин — не только о деньгах». The Ring объяснил бой GGG 5 мая

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер рассказал, почему дисквалификация Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) не повлияла на планы Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) выступить на «Синко де майо», сообщает Sports.kz.

«Головкин — не только о деньгах. Я действительно верю, что ему важно было подраться, чтобы оставаться активным.

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Конечно, он был разочарован историей с «Канело», кленбутеролом и дисквалификацией, но, я думаю, для него это был своего рода катарсис: вернуться в ринг и пустить в ход тяжелые руки. Теперь он в этом году сможет подраться еще дважды и, таким образом, вернуться к графику три-четыре боя в год. Так он будет чувствовать себя немного лучше", — пишет Фишер в своей колонке.

Напомним, в рамках вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США) Головкин во втором раунде отправил в нокаут американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО).

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