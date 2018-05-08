«Головкин — не только о деньгах». The Ring объяснил бой GGG 5 мая

«Головкин — не только о деньгах. Я действительно верю, что ему важно было подраться, чтобы оставаться активным.
Конечно, он был разочарован историей с «Канело», кленбутеролом и дисквалификацией, но, я думаю, для него это был своего рода катарсис: вернуться в ринг и пустить в ход тяжелые руки. Теперь он в этом году сможет подраться еще дважды и, таким образом, вернуться к графику три-четыре боя в год. Так он будет чувствовать себя немного лучше", — пишет Фишер в своей колонке.
Напомним, в рамках вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США) Головкин во втором раунде отправил в нокаут американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО).