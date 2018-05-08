Команда Головкина заинтересована в осеннем поединке с Муратой

Источник: usatoday.com

При этом отмечается, что у казахстанца не будет недостатка в соперниках.

«У Геннадия по-прежнему много вариантов. Мурата — один из тех ребят, который выжигает землю вокруг себя, он распродает арены в Японии и показывает невероятные телевизионные рейтинги у себя на родине. Кроме того, он обязательный претендент на титул WBA, и это был бы потрясающий бой.

Конечно, самым большим из вариантов остается реванш с «Канело» Альваресом, и Геннадий сам об этом говорил. Однако, сейчас средний вес кажется полным возможностей, и все эти ребята вроде как хотят драться с Головкиным, — отметил промоутер Головкина Том Леффлер.