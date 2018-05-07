«Не упустите шанс увидеть Данияра»: промоутерская компания анонсировала второй бой Елеусинова

27-летний Елеусинов 6 июня выступит в андеркарте вечера бокса в Лондоне, в главном событии которого пояс чемпиона Британского содружества и WBA Continental разыграют непобежденные полутяжеловесы Лоуренс Околи (8−0, 6 КО) и Люк Уоткинс (13−0, 9 КО). Соперник казахстанца пока неизвестен.

«Шанс для британских фанатов увидеть Данияра Елеусинова 6 июня в York Hall в Лондоне в андеркарте Уоткинс — Околи. Не пропустите это!» — говорится в официальном твиттере Matchroom.

Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля, когда нокаутировал американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО) в вечере бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) решением победил поляка Мацея Сулецки (26−1, 10 КО).