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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Не упустите шанс увидеть Данияра»: промоутерская компания анонсировала второй бой Елеусинова

Промоутерская компания Matchroom Boxing призвала британских фанатов не пропустить второй бой казахстанца Данияра Елеусинов (1−0, 1 КО) в профи.

27-летний Елеусинов 6 июня выступит в андеркарте вечера бокса в Лондоне, в главном событии которого пояс чемпиона Британского содружества и WBA Continental разыграют непобежденные полутяжеловесы Лоуренс Околи (8−0, 6 КО) и Люк Уоткинс (13−0, 9 КО). Соперник казахстанца пока неизвестен.

«Шанс для британских фанатов увидеть Данияра Елеусинова 6 июня в York Hall в Лондоне в андеркарте Уоткинс — Околи. Не пропустите это!» — говорится в официальном твиттере Matchroom.

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Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля, когда нокаутировал американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО) в вечере бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО) решением победил поляка Мацея Сулецки (26−1, 10 КО).

После дебюта в профи Елеусинов начал сотрудничество с американцем Джоном Дэвидом Джексоном, который ранее тренировал своего соотечественника Бернарда Хопкинса (55−8−2, 32 КО) и россиянина Сергея Ковалева (32−2−1, 28 КО). В паре с ним будет работать отец и личный тренер боксера Марат Елеусинов.

"Не упустите шанс увидеть Данияра". Промоутерская компания анонсировала второй бой Елеусинова
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