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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Есть вариант, что Головкин проведет бой с Деревянченко в Казахстане

Издание iSport.ua составило ТОП-5 следующих соперников для чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

Среди вариантов называются реванши против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (34−2, 29 КО), объединительный бой с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО) и поединки с обязательными претендентами по линиям WBC и IBF — американцем Джермаллом Чарло (27−0, 21 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) соответственно.

При этом издание считает, то Головкин может рассмотреть вариант с Деревянченко для боя в Казахстане, так как украинец хорошо известен по выступлениям за «Астана Арланс».

«Судя по всему, самый нежелательный вариант для Головкина, учитывая нераскрученность украинца и малую финансовую выгоду от поединка. Украинец является обязательным претендентом по версии IBF — самой строгой из боксерских организаций, которая уже поставила Головкину ультиматум.

Скорее всего, IBF не даст Головкину вторую отсрочку для обязательной защиты титула, поэтому перед ним будет стоять выбор — принять вызов украинца или отказаться от пояса. Есть вариант, что Головкин ради сохранения пояса проведет бой с Деревянченко у себя дома в Казахстане. Он давно обещает провести бой на родине, а украинца там знают за выступлением в WSB за команду «Астана Арланс», — пишет Isport.ua.

Ранее стало известно, что Головкин попросил IBF об еще одной отсрочке по защите ее титула. Правила IBF разрешают одну отсрочку, и казахстанец ей уже воспользовался. Ранее свой ТОП следующих соперников для Головкина составило зарубежное издание BoxingNewsOnline.net, а телеканал HBO предложил фанатам выбрать оппонента для казахстанца.

Напомним, утром 6 мая Головкин уже во втором раунде нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна. При этом на момент остановки в счете вел как раз соперник GGG.

Сразу после победы над Мартиросяном Головкин заявил о готовности снова встретиться с Альваресом и провести бой с Чарло.

Есть вариант, что Головкин проведет бой с Деревянченко в Казахстане - СМИ
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