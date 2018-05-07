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11:17 (мск), источник: Sports.kz

Головкин избил Мартиросяна. Дальше «Канело»?

Еще два месяца назад Геннадий Головкин настраивался на главный бой в жизни. Казахстанский чемпион хотел доказать миру, что сентябрьская ничья с Саулем Альваресом была несправедливой. Но у «Канело» обнаружили допинг, и он снялся с боя.

Геннадий решил не сниматься с турнира и провел очередную защиту титулов. Вместо качественного и денежного титульника калифорнийские зрители увидели очередной легкий спарринг Головкина против соперника, который ни разу до этого не дрался в среднем весе.

Мартиросян хотел повеселиться. Повеселился? Ванес Мартиросян — боксер приличного уровня, но далеко не топовый. Он два раза дрался за титулы в первом среднем весе, но дважды проиграл. Последний раз Мартиросян бился в мае 2016 года, а тут сразу бой против одного из лучших боксеров мира, а на подготовку у тебя две недели.

Промоутер Головкина Том Леффлер был рад, что соперником его бойца стал именно Мартиросян. Промоутер утверждал, что Головкину не придется бегать за соперником, как это было в бою против «Канело». Мартиросян обещал устроить рубку, не уходить в глубокую защиту и организовать праздник для всех мексиканцев, которые 5 мая отмечали национальный праздник Синко де Майо, приуроченный к победе мексиканцев над французами в битве при Пуэбле."Я не буду бояться Головкина. Я выйду в ринг и сделаю свое дело, просто повеселюсь. Я никогда не боялся соперников и никогда не отказывался от боев, — говорил Мартиросян перед поединком.

Претендент не соврал. В первом раунде болельщики увидели открытый бой. Мартиросян не боялся идти в размены и иногда точно попадал. Возможно, стартовая трехминутка даже осталась за американцем. Но уже на второй минуте второго раунда Головкин провел точную серию, после которой Ванес не смог подняться на ноги. Это первый нокаут Головкина с 2016 года. Для Геннадия эта защита стала рекордной 20-й в карьере. По этому показателю он сравнялся с великим Бернардом Хопкинсом."Я готов драться с любым соперником — с Альваресом или с кем-то другим. У меня много поясов. И я готов принять любой вызов. Давайте зачистим этот дивизион, — сказал Головкин сразу после боя.

Зачем ему был нужен этот бой? Команда GGG сразу заявила, что не будет отменять майский бой Головкина, несмотря на решение по делу Альвареса. На тренировочный лагерь чемпиона были потрачены большие деньги, боксер, тренеры и спарринг-партнеры оставили много сил — не хотелось, чтобы все это пропадало даром. Том Леффлер занялся поиском нового соперника на первой неделе после новости о допинге Сауля.

В то же время Головкин спас кард с молодыми боксерами, которым нужно внимание. Хотел он этого или нет, но получилось отлично. Если бы GGG не дрался с Мартиросяном, наверняка никто не стал бы смотреть вечер боев в Карсоне. К приеру, никто не увидел бы бой 25-летнего полусредневеса из Казахстана Руслана Мадиева, который довел победную серию в профи до 11 побед. Благодаря Головкину зрители увидели не только его.

Еще одна причина — Геннадию нужно было вернуть уверенность. Два последних боя получились непростыми: у Дэниэла Джейкобса Головкин выиграл по очкам, с Саулем Альваресом закончил вничью. Ванес Мартиросян сразу представлялся удобным и не особо опасным соперником. Какая может быть опасность от боксера, который не дрался уже два года? Что дальше? У Головкина есть два отличных варианта для следующего боя.

Первый — конечно, «Канело». Это самый прибыльный бой, который привлечет большое внимание. Срок дисквалификации мексиканца истекает в августе, на ринг он планирует вернуться в сентябре.

Промоутер Альвареса Эрик Гомес уже готов начать переговоры с командой Головкина. Да и Геннадий не против повторного поединка: «Хочу ли я реванш с ним в сентябре? Посмотрим. Боксерский бизнес — настоящее сумасшествие. Я бы подрался с “Канело” еще раз. Спросите его, хочет ли он того же».

Второй вариант — подраться с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом и стать абсолютным чемпионом в среднем весе. Многие хотели, чтобы эту парочку свели уже в мае — после того, как слетел Альварес. Но Сондерс не был готов принять бой в такие короткие сроки. В июне британец защищает пояс от претендента Мартина Мюррея, а уже осенью готов объединить титулы с Головкиным. Но на данный момент гораздо ближе чуть менее популярный вариант — защита титула IBF. В конце апреля Международная федерация бокса уведомила команду Головкина, что Геннадий обязан в течение трех месяцев встретиться с обязательным претендентом из Украины Сергеем Деревянченко.

В противном случае GGG лишится титула. Если бой с украинцем состоится в июле-августе, о поединке с Альваресом в сентябре можно забыть — просто не будет времени на подготовку. А консервативная IBF очередную отсрочку Головкину давать не намерена.

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