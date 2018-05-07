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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин попросил об еще одной отсрочке обязательной защиты титула IBF

Казахстанец рискует потерять титул по линии данной боксерской организации.

Как сообщает vRINGe.com, по словам промоутера Тома Леффлера (360/GGG Promotions), чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) просит Международную федерацию бокса (IBF) пересмотреть свое решение — в организации требуют от чемпиона провести обязательную защиту титула с украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) до 3 августа 2018 года. В противном случае Головкин будет лишен титула IBF.

Ранее Головкин уже воспользовался отсрочкой обязательной защиты титула для того, чтобы 5 мая провести бой с Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО). Поединок Головкина и Мартиросяна ожидаемо не получился конкурентным — чемпион нокаутировал претендента во втором раунде.

По правилам IBF две кряду отсрочки обязательной защиты титула запрещены, а сама организация (в отличие от коллег из WBC и WBA) действует строго по уставу.

Отметим, Головкин планирует вместо поединка с Деревянченко устроить финансово-выгодный бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью.

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