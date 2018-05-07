Головкин попросил об еще одной отсрочке обязательной защиты титула IBF
Казахстанец рискует потерять титул по линии данной боксерской организации.
Казахстанец рискует потерять титул по линии данной боксерской организации.
Как сообщает vRINGe.com, по словам промоутера Тома Леффлера (360/GGG Promotions), чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) просит Международную федерацию бокса (IBF) пересмотреть свое решение — в организации требуют от чемпиона провести обязательную защиту титула с украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) до 3 августа 2018 года. В противном случае Головкин будет лишен титула IBF.
Ранее Головкин уже воспользовался отсрочкой обязательной защиты титула для того, чтобы 5 мая провести бой с Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО). Поединок Головкина и Мартиросяна ожидаемо не получился конкурентным — чемпион нокаутировал претендента во втором раунде.
По правилам IBF две кряду отсрочки обязательной защиты титула запрещены, а сама организация (в отличие от коллег из WBC и WBA) действует строго по уставу.
Отметим, Головкин планирует вместо поединка с Деревянченко устроить