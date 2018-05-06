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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Завилейский: Самый легкий миллион в карьере Геннадия Головкина

Известный эксперт в мире бокса, менеджер казахстанской чемпионки мира Фирузы Шариповой Сергей Завилейский в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал итог встречи чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.

«Бой прошел так, как я и думал. С самого начала не было никакой интриги. Единственное оправдание такому сопернику — это то, что произошла замена. Но это, конечно, не тот уровень, чтобы Геннадий выходил на таких соперников. Очень странно, что только IBF отказалась санкционировать этот бой. Мартиросян очень долго не боксировал и ни в каких рейтингах его даже близко не было. Так что это самый легкий миллион в карьере Геннадия Головкина.

Очень порадовало то, что со-главным событием был женский поединок. Как раз этот вопрос мы обсуждали с НВО в Монако на конвенции Sportel. Тогда представители телеканала отмечали, что женских боев у них нет, но в ближайшее время их позиция в данном вопросе будет пересмотрена. Это большой прорыв в женском боксе. Поэтому с сегодняшнего дня я приступаю к переговорам с НВО о том, чтобы бои Фирузы в Санкт-Петербурге и Монако были показаны в том числе этим телеканалом. Уверен, что Фируза Шарипова станет новой звездой НВО, — отметил Сергей Завилейский.

Напомним, Геннадий Головкин победил Ванеса Мартиросяна нокаутом уже во втором раунде. Бой состоялся в ночь с 5 на 6 мая в StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

В андеркарте этого шоу выступила абсолютная чемпионка мира Сесилия Брекхус из Колумбии, которая встретилась с американкой Кали Рейс. В седьмом раунде Брекхус побывала в нокдауне, но несмотря на это судьи единогласно отдали победу действующей чемпионке.

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