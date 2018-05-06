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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Ждем боя с Альваресом». Бывший боксер-профессионал рассказал о «ненужных ударах» в бою Головкина и Мартиросяна

Бывший казахстанский боксер-профессионал Марат Мазимбаев (20−4−1, 14 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о бое Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО). По его словам, уровень американца не соответствовал противостоянию с казахстанцем.

— Соперник оказался слабоват. Не уровня Геннадия Головкина. Ничего не показал. Не конкурент для Геннадия. Сложно было чего-то ожидать, ведь Мартиросян боксировал на категорию ниже. И два года не выступал. Такой бой получился — полтора раунда. Был правда эпизод в конце первого раунда, когда Геннадий пропустил несколько ударов.

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Это бокс, конечно. Но не надо было пропускать лишние удары. Но все бывает. Теперь нужно готовиться к «Канело». Геннадий тренировался для боя 5 мая и должен выйти на ринг. Были и другие варианты. Сергей Деревянченко хотел боксировать. Был еще риск получить травму, но они приняли решение выступать. Значит так нужно было.

— Состоится ли бой с Альваресом?

— Думаю, что состоится. Весь мир ждет этого боя. И фанаты Альвареса, и Головкина. Первый бой завершился вничью. Много вопросов осталось. Все хотят узнать, кто из них сильнейший. На кону будут большие деньги.

Напомним, титульный поединок Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна завершился нокаутом во втором раунде. Американец сравнил казахстанца с поездом, а Головкин озвучил возможность боя с Саулем «Канело» Альваресом.

Известный промоутер Владимир Хрюнов раскритиковал готовность Мартиросяна к бою. В свою очередь, Мартиросян поделился мнением, почему Альварес употреблял в пищу «зараженное» мясо перед боем с казахстанцем.

"Ждем боя с Альваресом". Бывший боксер-профессионал рассказал о "ненужных ударах" в бою Головкина и Мартиросяна
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