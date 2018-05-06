«Ждем боя с Альваресом». Бывший боксер-профессионал рассказал о «ненужных ударах» в бою Головкина и Мартиросяна

— Соперник оказался слабоват. Не уровня Геннадия Головкина. Ничего не показал. Не конкурент для Геннадия. Сложно было чего-то ожидать, ведь Мартиросян боксировал на категорию ниже. И два года не выступал. Такой бой получился — полтора раунда. Был правда эпизод в конце первого раунда, когда Геннадий пропустил несколько ударов.

Это бокс, конечно. Но не надо было пропускать лишние удары. Но все бывает. Теперь нужно готовиться к «Канело». Геннадий тренировался для боя 5 мая и должен выйти на ринг. Были и другие варианты. Сергей Деревянченко хотел боксировать. Был еще риск получить травму, но они приняли решение выступать. Значит так нужно было.

— Состоится ли бой с Альваресом?

— Думаю, что состоится. Весь мир ждет этого боя. И фанаты Альвареса, и Головкина. Первый бой завершился вничью. Много вопросов осталось. Все хотят узнать, кто из них сильнейший. На кону будут большие деньги.

Напомним, титульный поединок Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна завершился нокаутом во втором раунде. Американец сравнил казахстанца с поездом, а Головкин озвучил возможность боя с Саулем «Канело» Альваресом.