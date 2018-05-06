«Ждем боя с Альваресом». Бывший боксер-профессионал рассказал о «ненужных ударах» в бою Головкина и Мартиросяна
Бывший казахстанский
Бывший казахстанский
— Соперник оказался слабоват. Не уровня Геннадия Головкина. Ничего не показал. Не конкурент для Геннадия. Сложно было
Это бокс, конечно. Но не надо было пропускать лишние удары. Но все бывает. Теперь нужно готовиться к «Канело». Геннадий тренировался для боя 5 мая и должен выйти на ринг. Были и другие варианты. Сергей Деревянченко хотел боксировать. Был еще риск получить травму, но они приняли решение выступать. Значит так нужно было.
— Состоится ли бой с Альваресом?
— Думаю, что состоится. Весь мир ждет этого боя. И фанаты Альвареса, и Головкина. Первый бой завершился вничью. Много вопросов осталось. Все хотят узнать, кто из них сильнейший. На кону будут большие деньги.
Напомним, титульный поединок Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна завершился нокаутом во втором раунде. Американец сравнил казахстанца с поездом, а Головкин озвучил возможность боя с Саулем «Канело» Альваресом.
Известный промоутер Владимир Хрюнов раскритиковал готовность Мартиросяна к бою. В свою очередь, Мартиросян поделился мнением, почему Альварес употреблял в пищу «зараженное» мясо перед боем с казахстанцем.