Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Шуменов показал мотивирующее видео своих тренировок
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов разместил очередное видео на своей странице в Instagram, пишет Sports.kz.
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Казахстанский боксер Бейбут Шуменов разместил очередное видео на своей странице в Instagram, пишет Sports.kz.
«Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя… тот, кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность! — подписал небольшой мотивирующий ролик о своих тренировках Шуменов.
Напомним, в январе казахстанец заявил о планах возобновить профессиональную карьеру после прошлогоднего решения повесить перчатки на гвоздь в связи с травмой глаза. В эфире известной телепередачи «Түнгі Студия» на телеканале «Qazaqstan» Бейбут заявил о готовности выйти на ринг против Кличко, Деонтей Уайлдера, Джозефа Паркера и Александра Поветкина.