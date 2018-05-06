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15:02 (мск), источник: Sports.kz

Шуменов показал мотивирующее видео своих тренировок

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов разместил очередное видео на своей странице в Instagram, пишет Sports.kz.

«Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя… тот, кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность! — подписал небольшой мотивирующий ролик о своих тренировках Шуменов.

Напомним, в январе казахстанец заявил о планах возобновить профессиональную карьеру после прошлогоднего решения повесить перчатки на гвоздь в связи с травмой глаза. В эфире известной телепередачи «Түнгі Студия» на телеканале «Qazaqstan» Бейбут заявил о готовности выйти на ринг против Кличко, Деонтей Уайлдера, Джозефа Паркера и Александра Поветкина.

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