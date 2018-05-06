Мартиросян о поражении от Головкина: Для меня было честью разделить ринг с лучшим

Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Большое уважение к GGG. Он просто адский панчер, и для меня было честью разделить ринг с лучшим. Мне бы хотелось провести полноценный лагерь и вступить в бой со всем своим потенциалом. Но никаких оправданий. Я не сожалею и хочу поблагодарить свою команду и поклонников за всю их любовь и поддержку», — написал Мартиросян в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, сегодня в США Головкин нокаутировал Мартиросяна уже во втором раунде. Для американца это поражение стало первым досрочным и четвертым в карьере. Головкин же одержал свою 38 победу в 39 боях, из которых 34 он завершил досрочно. Также казахстанец повторил рекорд бывшего абсолютного чемпиона мира в этом же весе американец Бернарда Хопкинса (55−8−2, 32 КО).