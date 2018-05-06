«Респект Мартиросяну!» Друг Головкина рассказал о победном ударе GGG
Бронзовый призер олимпийских игр и близкий друг Геннадия Головкина Серик Елеуов поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о бое GGG в
Бронзовый призер олимпийских игр и близкий друг Геннадия Головкина Серик Елеуов поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о бое GGG в
12-раундовое титульное противостояние в среднем весе завершилось досрочной победой Головкина. Казахстанец провел 20-ю защиту, и догнал по этому показателю американца Бернарда Хопкинса.
— Вы все сами видели. Произошло то, чего ожидали. Я думал, что бой продлится до пятого раунда. Но когда Геннадий попал слегка передней рукой, я подумал, что в следующем раунде или через раунд, он все закончит. Во втором раунде он повторил и все. В 2014 году Геннадий боксировал с Рубио в этом же зале, и также выиграл во втором раунде. Все остались довольны. Приехали друзья, студенты и фанаты.
— А как Вам атмосфера в зале? Показалось, что за Геннадия болели больше, чем за Ванеса.
— Конечно, было больше болельщиков Головкина. Вы наверное слышали, как они кричали.
— А что думаете о Мартиросяне?
— Как боец, он хороший, разговоров нет. Ему большой респект, что он вышел на этот бой. Но уровень тут другой. Опыт иной нужен.
Добавим, что после боя с Мартиросяном Головкин рассказал о планах в карьере, поделившись желанием в будущем встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.