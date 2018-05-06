«Респект Мартиросяну!» Друг Головкина рассказал о победном ударе GGG

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина сдалась: «Северный поток–2» победил - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Экс-солистка «ВИА Гры» без макияжа выглядит на 15 лет моложе
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Енисей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Урал0
Амкар1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь0
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Динамо СПб0
Балтика0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе0
Интер3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Австрия0
Россия6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Южная Корея0
Канада8
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Кубань
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Германия
Норвегия
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Словакия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз2
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
7.05
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз6
Питтсбург Пингвинз3
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
13:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Респект Мартиросяну!» Друг Головкина рассказал о победном ударе GGG

Бронзовый призер олимпийских игр и близкий друг Геннадия Головкина Серик Елеуов поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о бое GGG в Лос-Анджелесе с американцем Ванесом Мартиросяном.

12-раундовое титульное противостояние в среднем весе завершилось досрочной победой Головкина. Казахстанец провел 20-ю защиту, и догнал по этому показателю американца Бернарда Хопкинса.

— Вы все сами видели. Произошло то, чего ожидали. Я думал, что бой продлится до пятого раунда. Но когда Геннадий попал слегка передней рукой, я подумал, что в следующем раунде или через раунд, он все закончит. Во втором раунде он повторил и все. В 2014 году Геннадий боксировал с Рубио в этом же зале, и также выиграл во втором раунде. Все остались довольны. Приехали друзья, студенты и фанаты.

— А как Вам атмосфера в зале? Показалось, что за Геннадия болели больше, чем за Ванеса.

— Конечно, было больше болельщиков Головкина. Вы наверное слышали, как они кричали.

— А что думаете о Мартиросяне?

— Как боец, он хороший, разговоров нет. Ему большой респект, что он вышел на этот бой. Но уровень тут другой. Опыт иной нужен.

Добавим, что после боя с Мартиросяном Головкин рассказал о планах в карьере, поделившись желанием в будущем встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

"Атмосфера бешеная". Казахстанка рассказала, почему зал болел за Геннадия Головкина в бою с Ванесом Мартиросяном
Секрет Семинского золота
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде нужно меняться
Почему теперь народная команда — «Локомотив», а не «Спартак»
Фернандо Торрес близок к переходу в клуб из США
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь