«Респект Мартиросяну!» Друг Головкина рассказал о победном ударе GGG

12-раундовое титульное противостояние в среднем весе завершилось досрочной победой Головкина. Казахстанец провел 20-ю защиту, и догнал по этому показателю американца Бернарда Хопкинса.

— Вы все сами видели. Произошло то, чего ожидали. Я думал, что бой продлится до пятого раунда. Но когда Геннадий попал слегка передней рукой, я подумал, что в следующем раунде или через раунд, он все закончит. Во втором раунде он повторил и все. В 2014 году Геннадий боксировал с Рубио в этом же зале, и также выиграл во втором раунде. Все остались довольны. Приехали друзья, студенты и фанаты.

— А как Вам атмосфера в зале? Показалось, что за Геннадия болели больше, чем за Ванеса.

— Конечно, было больше болельщиков Головкина. Вы наверное слышали, как они кричали.

— А что думаете о Мартиросяне?

— Как боец, он хороший, разговоров нет. Ему большой респект, что он вышел на этот бой. Но уровень тут другой. Опыт иной нужен.