Геннадий, ты опять взялся за старое

Напомним, что Международная боксерская федерация (IBF) отказалась санкционировать бой с Мартиросяном и обязала чемпиона организации в среднем весе Головкина провести обязательную защиту с официальным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа 2018 года.

После переговоров с промоутерами GGG и Мартиросяна IBF дала казахстанцу отсрочку для проведения боя с Ванесом. Теперь Геннадий в течение 90 дней, конкретнее до 3 августа 2018 года, должен встретиться с Сергеем Деревянченко, в противном случае GGG лишится чемпионского пояса IBF. Между тем, не исключено, что в сентябре Головкин может провести рематч с Канело.