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13:19 (мск), источник: Prosports.kz

Геннадий, ты опять взялся за старое

Сегодня в Карсоне (штат Калифорния) казахстанский боксер Геннадий Головкин в главном бою вечера бокса отправил в нокаут американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBO.

Источник: Prosports.kz

Напомним, что Международная боксерская федерация (IBF) отказалась санкционировать бой с Мартиросяном и обязала чемпиона организации в среднем весе Головкина провести обязательную защиту с официальным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа 2018 года.

После переговоров с промоутерами GGG и Мартиросяна IBF дала казахстанцу отсрочку для проведения боя с Ванесом. Теперь Геннадий в течение 90 дней, конкретнее до 3 августа 2018 года, должен встретиться с Сергеем Деревянченко, в противном случае GGG лишится чемпионского пояса IBF. Между тем, не исключено, что в сентябре Головкин может провести рематч с Канело.

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