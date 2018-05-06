Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
«По-прежнему лучший!» Баффер объяснил свое отсутствие на бое Головкина и похвалил его за победу
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«Впервые за половину десятка лет я не был с GGG — я был на шоу в Лондоне. Горжусь им, как всегда. Высочайший класс в ринге и за его пределами.
Напомним, сегодня в США Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде. Причем американскому боксеру удалось выиграть первый раунд и благодаря этому он вел в счете на момент остановки боя.
Таким образом, Головкин сохранил свои титулы по версиям WBA (Super), IBO, WBC, а пояс IBF не стоял на кону этого поединка. Международная боксерская федерация дала GGG отсрочку на встречу с Мартиросяном и обязала договориться об обязательной защите титула против претендента Деревянченко до третьего августа.