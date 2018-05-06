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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

«По-прежнему лучший!» Баффер объяснил свое отсутствие на бое Головкина и похвалил его за победу

Известный ринг-анонсер Майкл Баффер, который впервые за последние 12 боев не объявлял Геннадия Головкина на ринге, объяснил свое отсутствие на поединке GGG, похвалив его на победу над американцем Ванесом Мартиросяном, сообщают Vesti.kz.

«Впервые за половину десятка лет я не был с GGG — я был на шоу в Лондоне. Горжусь им, как всегда. Высочайший класс в ринге и за его пределами. По-прежнему лучший в 160», — написал Баффер в своем аккаунте в «Твиттере».

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Напомним, сегодня в США Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде. Причем американскому боксеру удалось выиграть первый раунд и благодаря этому он вел в счете на момент остановки боя.

Таким образом, Головкин сохранил свои титулы по версиям WBA (Super), IBO, WBC, а пояс IBF не стоял на кону этого поединка. Международная боксерская федерация дала GGG отсрочку на встречу с Мартиросяном и обязала договориться об обязательной защите титула против претендента Деревянченко до третьего августа.

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