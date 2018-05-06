«По-прежнему лучший!» Баффер объяснил свое отсутствие на бое Головкина и похвалил его за победу

«Впервые за половину десятка лет я не был с GGG — я был на шоу в Лондоне. Горжусь им, как всегда. Высочайший класс в ринге и за его пределами. По-прежнему лучший в 160», — написал Баффер в своем аккаунте в «Твиттере».

Напомним, сегодня в США Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде. Причем американскому боксеру удалось выиграть первый раунд и благодаря этому он вел в счете на момент остановки боя.