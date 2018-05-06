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12:42 (мск), источник: Prosports.kz

Мартиросян припугнул Альвареса

Экс-претендент на титул чемпион мира американец Ванес Мартиросян, проигравший нокаутом казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, отдал должное боксеру из Казахстана.

Источник: AP 2018

Также спортсмен дал совет мексиканцу Саулю Альваресу, которого в скором времени может ждать повторная встреча с Головкиным.

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«Альваресу есть, что доказывать. Я понимаю, почему он пытался получить дополнительное преимущество, потребляя мясо с кленбутеролом. Головкин — настоящий мужик. Он выступает на таком уровне в 36 лет. Я хотел понять, что у него есть и ввязался с ним в бой, после чего он здорово поймал меня. Головкин проделал хорошую работу. Мой совет Альваресу? Бежать», — приводит слова Мартиросяна Fightnews.

Напомним, бой Головкин — Мартиросян завершился досрочной победой казахстанца во втором раунде.

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