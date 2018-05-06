Мартиросян припугнул Альвареса

«Альваресу есть, что доказывать. Я понимаю, почему он пытался получить дополнительное преимущество, потребляя мясо с кленбутеролом. Головкин — настоящий мужик. Он выступает на таком уровне в 36 лет. Я хотел понять, что у него есть и ввязался с ним в бой, после чего он здорово поймал меня. Головкин проделал хорошую работу. Мой совет Альваресу? Бежать», — приводит слова Мартиросяна Fightnews.