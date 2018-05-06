Назарбаев поздравил Головкина с досрочной победой над Мартиросяном

Этот поединок стал главным событием вечера бокса на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния) и завершился во втором раунде, когда Головкин отправил Мартиросяна в нокаут.

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В поздравительной телеграме Назарбаев отметил, что все казахстанцы гордятся достижениями Головкина.

«В зрелищном поединке ты вновь подтвердил свое высокое спортивное мастерство и уверенно провел защиту чемпионских титулов. Все казахстанцы гордятся и восхищаются твоими большими достижениями в спорте.

Благодаря таланту и трудолюбию, природной скромности и обаянию ты завоевал сердца миллионов болельщиков по всему миру. Пусть эти качества всегда остаются с тобой и служат ярким примером для нашей молодежи, — отметил Назарбаев.

С победой Головкина поздравил президент Национального олимпийского комитета (НОК РК), президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) и вице-президент AIBA (Международной ассоциации любительского бокса) Тимур Кулибаев.

«Геннадий, поздравляю вас! Все казахстанцы с нетерпением ждали вашего очередного боя, и ваш поединок, как всегда, стал большим событием для болельщиков в нашей стране. Отправив Ванеса Мартиросяна в нокаут уже во втором раунде, вы показали, что вам, как и прежде, нет равных в среднем весе. Это была блестящая, молниеносная схватка, в которой противник ничего не мог противопоставить вашему мастерству и напору.

На арене StubHub Center Вы вновь показали всему миру преимущества уникальной казахстанской школы бокса. С верой в вас желаю новых побед и всего самого лучшего! — сказано в поздравлении Кулибаева.

К поздравлениям присоединился министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, который назвал Головкина настоящим батыром.

«Несравненный, непобедимый, прославленный чемпион, обладатель самых почётных наград и титулов Геннадий Головкин снова победил. С большим удовольствием поздравляю нашего нағыз батырымыз GGG и всех его болельщиков с победой!

Уважаемый Геннадий Геннадиевич, все казахстанцы верили в ваш успех. В бою с американцем Ванесом Мартиросяном Вы проявили свои уникальные бойцовские качества и в очередной раз доказали всем, что казахстанская школа бокса — одна из лучших в мире, а вы — лучший ее представитель.

Ваши бои вносят огромный вклад в развитие мирового бокса и остаются прекрасным примером целеустремленности и высочайшего бойцовского духа для всей молодежи. Каждая ваша победа вселяет в сердца молодежи веру в свои силы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед на ринге! — говорится в поздравлении Мухамедиулы на его официальной странице в Facebook.