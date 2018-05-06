«Не вешай голову, чемпион». Тренер Мартиросяна похвалил его за бой с Головкиным

«Горжусь Ванесом. Вышел на бой на коротком уведомлении, да еще на дивизион выше. Не вешай голову, чемпион», — написал Тарвердян в своем твиттере, выложив совместное фото Мартиросяна с Головкиным.

Их поединок прошел на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны и завершился победой Головкина нокаутом во втором раунде. Чемпион достал Мартиросяна несколькими точными ударами, после которых тот оказался на настиле ринге и не смог продолжить бой до окончания отсчета рефери.

При этом на момент остановки Мартиросян выигрывал у Головкина. Первый раунд остался за претендентом (10−9), но на большее его не хватило.