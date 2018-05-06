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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Не вешай голову, чемпион». Тренер Мартиросяна похвалил его за бой с Головкиным

Тренер экс-претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 KO) Эдмонд Тарвердян похвалил своего подопечного за бой против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−01, 33 КО).

«Горжусь Ванесом. Вышел на бой на коротком уведомлении, да еще на дивизион выше. Не вешай голову, чемпион», — написал Тарвердян в своем твиттере, выложив совместное фото Мартиросяна с Головкиным.

Их поединок прошел на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны и завершился победой Головкина нокаутом во втором раунде. Чемпион достал Мартиросяна несколькими точными ударами, после которых тот оказался на настиле ринге и не смог продолжить бой до окончания отсчета рефери.

При этом на момент остановки Мартиросян выигрывал у Головкина. Первый раунд остался за претендентом (10−9), но на большее его не хватило.

Для Мартиросяна это поражение стало первым досрочным в карьере, а Головкин повторил рекорд Бернарда Хопкинса.

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