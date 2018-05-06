HBO предложил выбрать следующего соперника для Головкина

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом РФ на свое пиратство
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень1
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь
Тамбов
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага
Алавес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Австрия
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Южная Корея
Канада
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Амкар
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Кубань
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Германия
Норвегия
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз2
Виннипег Джетс6
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз6
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Словакия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.05
Вильярреал1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
5.05
Ювентус3
Болонья1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19
Российские хоккеисты проведут второй матч на чемпионате мира
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
10:27 (мск), источник: Vesti.kz

HBO предложил выбрать следующего соперника для Головкина

HBO в своем твиттере предложил фанатам выбрать следующего соперника для казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в списке претендентов на следующий поединок с казахстанцем три кандидатуры — мексиканец Сауль «Канело» Альварес, британец Билли Джо Сондерс, владеющий титулом WBO в среднем весе и американец Джермалл Чарло, а также вариант «Кто-нибудь другой».

На данный момент в голосовании лидирует Альварес, а на втором месте идет Сондерс.

Напомним, что сегодня, 6 мая, Головкин уже во втором раунде на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), нокаутировал американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Причем на момент остановки поединка в счете вел Мартиросян, который выиграл первый раунд.

Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. А 32-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36-ти победах и одной ничьей. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я — IBO и четвертая — WBC.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Канело" для вас бог". Головкин признал свою ошибку в бою с Альваресом и рассмешил журналистов
«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19
Российские хоккеисты проведут второй матч на чемпионате мира
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
Бывший вратарь сборной России Филимонов завершит карьеру 27 мая
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии КС
Федор Смолов попал в сферу интересов двух клубов из Чемпионшипа
Российский форвард «Вашингтона» признан 3-й звездой дня в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь