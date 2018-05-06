HBO предложил выбрать следующего соперника для Головкина

Так, в списке претендентов на следующий поединок с казахстанцем три кандидатуры — мексиканец Сауль «Канело» Альварес, британец Билли Джо Сондерс, владеющий титулом WBO в среднем весе и американец Джермалл Чарло, а также вариант «Кто-нибудь другой».

На данный момент в голосовании лидирует Альварес, а на втором месте идет Сондерс.

Напомним, что сегодня, 6 мая, Головкин уже во втором раунде на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), нокаутировал американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Причем на момент остановки поединка в счете вел Мартиросян, который выиграл первый раунд.