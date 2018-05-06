«Боксер или таксист». Известный российский промоутер раскритиковал готовность Мартиросяна в бою с Головкиным

— Этот бой заставил обратиться меня к воспоминаниям. Однажды, я прилетел в Лос-Анджелес, и увидел у водителя такси табличку с армянской фамилией. Я попробовал с ним заговорить по-русски. Примерно такие же ощущения у меня вызвал этот бой. Геннадий встретился с одним из многочисленных водителей такси из Лос-Анджелеса с армянской фамилией.

Абсолютная неготовность Мартиросяна. К сожалению, даже не было попыток навязать какой-то бой. Тем не менее, для Геннадия Головкина, это очередной триумф. Наша с вами претензия, что бой продлился не сильно долго. У нас не было возможности насладиться искусством такого боксера, как Геннадий Головкин. С нетерпением будем ждать его следующего боя. Геннадий полон сил, и он расчистит все, что ему осталось в этом весе, — считает Хрюнов.

— А Ваше мнение по второму бою Геннадия в году. Он вроде не против отказаться от своих поясов ради встречи с Саулем «Канело» Альваресом.

— Это самое большое событие. Единственное, как будет построено животноводство в Мексике. Чтобы коров не кормили кленбутеролом, и вдруг что-то не выскочило. Но и в этой ситуации психологическое преимущество на стороне Геннадия.