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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Ванес Мартиросян: Теперь понимаю, почему «Канело» ел то мясо. Головкин просто адский панчер

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе американец Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 KO) признался, что мощь чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) оказалась для него сюрпризом.

Их поединок состоялся утром 6 мая по времени Астаны на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом уже во втором раунде.

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Мартиросян пропустил серию ударов, после чего оказался на канвасе и не смог подняться.

«Головкин — просто адский панчер. Каждый его удар был с одной и той же силой. До тайминга не дошло. Простой сказался на мне, но Головкин удивил меня свой силой. Он — адский боец.

«Канело» еще многое нужно доказать. Теперь я понимаю, почему он ел то мясо, — сказал Мартиросян в ринге.

Напомним, Ванес заменил как раз Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который 5 мая должен был провести реванш с Головкиным. Однако за два месяца до боя мексиканец попался на допинге. Его команда объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса в Мексике. Позже Альварес отказался от боя, получил дисквалификацию на шесть месяцев, а поединок против GGG был отменен.

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