Ванес Мартиросян: Теперь понимаю, почему «Канело» ел то мясо. Головкин просто адский панчер

Их поединок состоялся утром 6 мая по времени Астаны на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом уже во втором раунде.

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Мартиросян пропустил серию ударов, после чего оказался на канвасе и не смог подняться.

«Головкин — просто адский панчер. Каждый его удар был с одной и той же силой. До тайминга не дошло. Простой сказался на мне, но Головкин удивил меня свой силой. Он — адский боец.

«Канело» еще многое нужно доказать. Теперь я понимаю, почему он ел то мясо, — сказал Мартиросян в ринге.