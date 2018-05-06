Ванес Мартиросян: Теперь понимаю, почему «Канело» ел то мясо. Головкин просто адский панчер

Их поединок состоялся утром 6 мая по времени Астаны на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом уже во втором раунде.
Мартиросян пропустил серию ударов, после чего оказался на канвасе и не смог подняться.
«Головкин — просто адский панчер. Каждый его удар был с одной и той же силой. До тайминга не дошло. Простой сказался на мне, но Головкин удивил меня свой силой. Он — адский боец.
«Канело» еще многое нужно доказать. Теперь я понимаю, почему он ел то мясо, — сказал Мартиросян в ринге.
Напомним, Ванес заменил как раз Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который 5 мая должен был провести реванш с Головкиным. Однако за два месяца до боя мексиканец попался на допинге. Его команда объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса в Мексике. Позже Альварес отказался от боя, получил дисквалификацию на шесть месяцев, а поединок против GGG был отменен.