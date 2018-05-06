Головкин обратился к казахстанцам после досрочной победы над Мартиросяном

«Рахмет всем за вашу поддержку!» — обратился через Instagram Головкин, который продублировал это сообщение на английском и испанском языках, использовав хэштег #AllTheBelts (все пояса).
Также Головкин опубликовал фото из раздевалки с поверженным Мартиросяном.
«Уважайте бокс» — написал Головкин на английском языке.
Напомним, что поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде.
Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. А 32-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36-ти победах и одной ничьей. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я — IBO и четвертая — WBC.