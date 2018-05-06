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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин обратился к казахстанцам после досрочной победы над Мартиросяном

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкина обратился к казахстанцем после победы над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Рахмет всем за вашу поддержку!» — обратился через Instagram Головкин, который продублировал это сообщение на английском и испанском языках, использовав хэштег #AllTheBelts (все пояса).

Также Головкин опубликовал фото из раздевалки с поверженным Мартиросяном.

«Уважайте бокс» — написал Головкин на английском языке.

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Напомним, что поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде.

Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. А 32-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36-ти победах и одной ничьей. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я — IBO и четвертая — WBC.

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