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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

«“Канело” или пояса». Головкин поделился планами после победы над Мартиросяном

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) рассказал о дальнейших планах после победы над Ванесом Мартиросяном (36−4−1, 21 КО) из США.

Их поединок прошел на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США) утром 6 мая по времени Астаны.

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Развязка поединка наступила во втором раунде, когда казахстанец нокаутировал соперника.

«Я чувствую себя отлично. Я снова в дела. Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванес — отличный боец, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде я думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось. Это большой подарок для всех на Синко де Майо.

Я хочу всех соперников в среднем весе. Реванш с «Канело’в сентябре? Если он готов, то я готов в любое время. Я готов драться с кем угодно. Я чемпион уже девять лет и у меня куча поясов. Парни, если хотите, приходите и попробуйте забрать их их», — сказал Головкин в ринге.

Отметим, что для Мартиросяна это поражение стало первым досрочным и четвертым в карьере. До этого поединка Ванес трижды проигрывал решением судей.

Головкин же одержал свою 38 победу в 39 боях, из которых 34 он завершил досрочно. Также казахстанец повторил рекорд бывшего абсолютного чемпиона мира в этом же весе американец Бернарда Хопкинса (55−8−2, 32 КО).

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