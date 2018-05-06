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08:49 (мск), источник: ТАСС

Головкин повторил рекорд по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе

ТАСС, 6 мая. Казахстанец Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в американском Карсоне он выиграл у американца Ванеса Мартиросяна нокаутом во втором раунде.

Первоначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до поединка его заменил Мартиросян.

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Головкин повторил рекорд в этой весовой категории, защитив титул чемпиона мира в 20 поединках подряд. Также в течение 20 боев кряду отстаивал свои пояса американец Бернард Хопкинс в 1995—2005 годах. Головкин дольше всех среди действующих чемпионов мира владеет поясами по престижным версиям.

Казахстанец в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в четвертый — WBC (с 2014 года владел «временной» версией пояса). Он также сохранил пояс Международной боксерской федерации (IBF), которая не санкционировала этот поединок, поскольку Мартиросян не отвечал условиям участия в чемпионском бою (проиграл предыдущий поединок, перешел из другой весовой категории и не выступал в течение двух лет), но предоставила отсрочку по срокам обязательной защиты пояса.

В течение 90 дней Головкин должен будет провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, теперь в его активе 38 побед (34 — нокаутом) и одна ничья.

33-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36 победах (21 нокаутом) и одной ничьей. За этот бой Головкин получил $1 млн, Мартиросян — $250 тысяч.

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