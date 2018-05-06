Головкин повторил рекорд по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе

Первоначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до поединка его заменил Мартиросян.

Головкин повторил рекорд в этой весовой категории, защитив титул чемпиона мира в 20 поединках подряд. Также в течение 20 боев кряду отстаивал свои пояса американец Бернард Хопкинс в 1995—2005 годах. Головкин дольше всех среди действующих чемпионов мира владеет поясами по престижным версиям.

Казахстанец в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в четвертый — WBC (с 2014 года владел «временной» версией пояса). Он также сохранил пояс Международной боксерской федерации (IBF), которая не санкционировала этот поединок, поскольку Мартиросян не отвечал условиям участия в чемпионском бою (проиграл предыдущий поединок, перешел из другой весовой категории и не выступал в течение двух лет), но предоставила отсрочку по срокам обязательной защиты пояса.

В течение 90 дней Головкин должен будет провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, теперь в его активе 38 побед (34 — нокаутом) и одна ничья.