Казахстанец из GGG Promotions победил мексиканца в андеркарте боя Головкин — Мартиросян

В главном событии этого шоу встретятся чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО).

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Бой Мадиев — Перес был рассчитан на десять раундов. Самым напряженным получился девятый отрезок, в котором Мадиев заставил соперника «выживать». В итоге соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой единогласным решением судей победил казахстанец.

25-летний Мадиев сохранил статус небитого боксера — теперь на его счету 12 побед (пять нокаутом). В свою очередь Перес, дебютировавший в США, потерпел первое поражение в карьере — также в его активе 21 победа (16 нокаутом).

Отметим, что Мадиев выступает под эгидой промоутерской компании GGG Promotions Головкина. Боксеры из Караганды тренируются в одном зале с GGG у Абеля Санчеса.