Казахстанец из GGG Promotions победил мексиканца в андеркарте боя Головкин — Мартиросян

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь
Тамбов
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага
Алавес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Австрия
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Южная Корея
Канада
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Амкар
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Енисей
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз2
Виннипег Джетс6
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Кубань
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Германия
Норвегия
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз6
Питтсбург Пингвинз3
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Словакия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
5.05
Вильярреал1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
5.05
Ювентус3
Болонья1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.05
ЧехияОТ3
Словакия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.05
Дания0
США4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Далай-лама сделал очень важное заявление о России
«Ужас»: известный канадец огорчен визитом в Киев
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
18«Зенит» — ЦСКА: ничья в пользу «Спартака»
09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец из GGG Promotions победил мексиканца в андеркарте боя Головкин — Мартиросян

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Руслан Мадиев победил мексиканца Хесуса Переса в андеркарте вечера бокса в Карсоне (штат Калифорния, США), передает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии этого шоу встретятся чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО).

Читайте также
Казахстанец Руслан Мадиев одержал досрочную победу на профи-ринге в США

Бой Мадиев — Перес был рассчитан на десять раундов. Самым напряженным получился девятый отрезок, в котором Мадиев заставил соперника «выживать». В итоге соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой единогласным решением судей победил казахстанец.

25-летний Мадиев сохранил статус небитого боксера — теперь на его счету 12 побед (пять нокаутом). В свою очередь Перес, дебютировавший в США, потерпел первое поражение в карьере — также в его активе 21 победа (16 нокаутом).

Отметим, что Мадиев выступает под эгидой промоутерской компании GGG Promotions Головкина. Боксеры из Караганды тренируются в одном зале с GGG у Абеля Санчеса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ванес Мартиросян выигрывал у Геннадия Головкина на момент остановки боя
Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье
Российские хоккеисты проведут второй матч на чемпионате мира
Головкин повторил рекорд по числу защит титула ЧМ в среднем весе
Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии КС
Федор Смолов попал в сферу интересов двух клубов из Чемпионшипа
Российский форвард «Вашингтона» признан 3-й звездой дня в НХЛ
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь