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5 мая, источник: ТАСС

Дмитрий Чудинов проиграл в бою за серебряный титул WBC в Узбекистане

ТАСС, 5 мая. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов не сумел завоевать серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Ташкенте он проиграл Азизбеку Абдугафурову из Узбекистана по очкам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Чудинов на протяжении всего поединка работал первым номером и постоянно шел вперед, стремясь выйти на ближнюю дистанцию и часто действуя боковыми одиночными ударами по корпусу. Однако Абдугафуров был подвижнее, быстрее, точнее и разнообразнее соперника. В концовке россиянин сохранил больше сил, но не смог извлечь из этого выгоду, потерпев закономерное поражение, которое стало для 31-летнего Чудинова вторым в последних трех поединках.

5 января он проиграл в Копенгагене датчанину Лоленге Моку по очкам, а 24 февраля победил в немецком Нюрнберге белоруса Сергея Хомицкого по очкам. В активе Чудинова теперь 21 победа (13 нокаутом), три поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.

На счету 26-летнего Абдугафурова 11 побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения. В любителях он становился трехкратным чемпионом Узбекистана, финалистом Всемирной Универсиады и четвертьфиналистом чемпионата мира. В профессиональном боксе выступает с мая 2016 года, работая с малайзийской промоутерской компанией Vladimir Boxing Gym.

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