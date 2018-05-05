Дмитрий Чудинов проиграл в бою за серебряный титул WBC в Узбекистане

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Чудинов на протяжении всего поединка работал первым номером и постоянно шел вперед, стремясь выйти на ближнюю дистанцию и часто действуя боковыми одиночными ударами по корпусу. Однако Абдугафуров был подвижнее, быстрее, точнее и разнообразнее соперника. В концовке россиянин сохранил больше сил, но не смог извлечь из этого выгоду, потерпев закономерное поражение, которое стало для 31-летнего Чудинова вторым в последних трех поединках.

5 января он проиграл в Копенгагене датчанину Лоленге Моку по очкам, а 24 февраля победил в немецком Нюрнберге белоруса Сергея Хомицкого по очкам. В активе Чудинова теперь 21 победа (13 нокаутом), три поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.