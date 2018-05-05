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В 20 раз меньше, или сколько заработал за бой отказавшийся от поединка с Головкиным ирландец
Ирландский
Ирландский
Об этом в своем твиттере сообщил известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль. По его словам, соперник О́Салливана заработал за поединок 15 тысяч долларов.
Стоит отметить, что О́Салливан мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина по бою 5 мая, но в итоге отказался от этого предложения. По некоторым данным ирландец отказался от гарантированного гонорара в размере 400 тысяч долларов. Причем 400 тысяч долларов — это больше, чем О́Салливан суммарно заработал за предыдущие 29 проведенных поединков.
Вместо этого ирландский боксер провел свой поединок 4 мая, причем на той же арене, что пройдет бой Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. В итоге поединок ирландца был завершен после третьего раунда. На четвертую трехминутку его соперник предпочел не выходить.