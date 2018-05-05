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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

В 20 раз меньше, или сколько заработал за бой отказавшийся от поединка с Головкиным ирландец

Ирландский боксер-средневес Гэри «Спайк» О́Салливан, который сегодня, 5 мая, одержал досрочную победу над безвестным Берлином Абреу из Пуэрто-Рико, заработал за этот поединок 20 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом в своем твиттере сообщил известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль. По его словам, соперник О́Салливана заработал за поединок 15 тысяч долларов.

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Стоит отметить, что О́Салливан мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина по бою 5 мая, но в итоге отказался от этого предложения. По некоторым данным ирландец отказался от гарантированного гонорара в размере 400 тысяч долларов. Причем 400 тысяч долларов — это больше, чем О́Салливан суммарно заработал за предыдущие 29 проведенных поединков.

Вместо этого ирландский боксер провел свой поединок 4 мая, причем на той же арене, что пройдет бой Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. В итоге поединок ирландца был завершен после третьего раунда. На четвертую трехминутку его соперник предпочел не выходить.

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