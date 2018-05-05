Работал с Хопкинсом и Ковалевым, или кто стал тренером Данияра Елеусинова

— Мы несколько дней дали испытательный срок. Проверили его в деле. Работа нам его нравится. Сам он левша. Бывший чемпион мира. Дважды, если не ошибаюсь. Достаточно грамотный специалист. Команде понравилось то, как он работает.

— Будет работать в паре с Маратом Елеусиновым, папой и личным тренером Данияра?

— Да.

Стоит отметить, что 54-летний Джон Дэвид Джексон владел чемпионскими поясами в первой средней и средней весовой категории. На его счету 41 профессиональный поединок — 36 побед и четыре поражения (один бой был признан несостоявшимся).

В 1999 году приступил к тренерской карьере. Среди его подопечных выделим обладателей мировых титулов — Бернарда Хопкинса и Сергея Ковалева.