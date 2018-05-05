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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Работал с Хопкинсом и Ковалевым, или кто стал тренером Данияра Елеусинова

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (1−0, 1 КО) будет готовиться к боям под руководством бывшего тренера чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева — американского специалиста Джона Дэвида Джексона. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского медалиста Зия Алиев.

— Мы несколько дней дали испытательный срок. Проверили его в деле. Работа нам его нравится. Сам он левша. Бывший чемпион мира. Дважды, если не ошибаюсь. Достаточно грамотный специалист. Команде понравилось то, как он работает.

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— Будет работать в паре с Маратом Елеусиновым, папой и личным тренером Данияра?

— Да.

Стоит отметить, что 54-летний Джон Дэвид Джексон владел чемпионскими поясами в первой средней и средней весовой категории. На его счету 41 профессиональный поединок — 36 побед и четыре поражения (один бой был признан несостоявшимся).

В 1999 году приступил к тренерской карьере. Среди его подопечных выделим обладателей мировых титулов — Бернарда Хопкинса и Сергея Ковалева.

Что касается Елеусинова, то 27-летний полусредневес дебютировал среди профессионалов с досрочной победы в третьем раунде на ринге в Нью-Йорке. Следующий бой Елеусинова намечен на 6 июня в Лондоне.

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