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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, какой казахстанский телеканал покажет бой Головкин — Мартиросян в прямом эфире

Казахстанские телеканалы Qazsport и Qazaqstan покажут бой Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба телеканала, 6 мая в 06:30 по времени Астаны перед трансляцией боя олимпийский чемпион Бахтияр Артаев в студии ответит на вопросы комментаторов и расскажет о предыдущих боях Головкина. Прямая трансляция на телеканалах Qazsport и Qazaqstan начнется в 07:00.

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Напомним, что вечер бокса, где главным событием станет поединок Головкина и Мартиросяна, состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Примерное начало боя по казахстанскому времени — 9:00 утра 6 мая.

Стоит отметить, что также в прямом эфире поединок Головкина будут транслировать телеканалы HBO, «Матч ТВ», «Матч! Боец» и BoxNation.

В андеркарте этого поединка выступит еще один казахстанец Руслан Мадиев. Его соперником будет мексиканец Хесус Перес.

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