Стало известно, какой казахстанский телеканал покажет бой Головкин — Мартиросян в прямом эфире

Как сообщает пресс-служба телеканала, 6 мая в 06:30 по времени Астаны перед трансляцией боя олимпийский чемпион Бахтияр Артаев в студии ответит на вопросы комментаторов и расскажет о предыдущих боях Головкина. Прямая трансляция на телеканалах Qazsport и Qazaqstan начнется в 07:00.

Напомним, что вечер бокса, где главным событием станет поединок Головкина и Мартиросяна, состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Примерное начало боя по казахстанскому времени — 9:00 утра 6 мая.

Стоит отметить, что также в прямом эфире поединок Головкина будут транслировать телеканалы HBO, «Матч ТВ», «Матч! Боец» и BoxNation.